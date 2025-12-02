Dottore, conviene?…Incontro all’Unitep con Isidoro Gollo

Ci perdonerà l’ottimo Isidoro Gollo, psicologo e psicoteraupeta, che abbiamo avuto di conoscere per motivi professionali quando era in servizio al SerT per quella buona e per certi versi anche esaltante stagione della Asl 4 che il comprensorio di Matera rimpiange, per la parabola discendente coincisa con la nascita della Asm e con quello che ne è seguito con la politica accentratrice di tante funzioni a livello regionale. Roba da devastante ”silenzio assenso” che meriterebbe le pene della ‘sharia’, quella legge islamica del contrappasso (con l’Inferno dantesco ha poco a che fare) senza appello…Ma torniamo al dottor Gollo e a quel “dottore, conviene?” che vede un suo collega della pubblicità della Coop interloquire con il tormentone di domande esistenziali di un dilemma familiare… E quel ”conviene, conviene …” in questo caso riguarda l’appuntamento all’Università della terza età e dell’educazione permanente in programma a Matera mercoledì 3 dicembre, alle 18.00. presso l’aula magna dell’Istituto tecnico alberghiero ” Turi” di via Matarazzo. Il tema scelta sembra essere forte ” Dipendenze e anziani” ma varie cause portano a parlarne: salute, solitudine, stress, stili di vita (quante ”S”) e poi le dipendenze da alcool, gioco per citarne alcune. Il dottor Gollo affronterà la questioni con serietà, facendo esempio per finire al dunque per indicare eventuali percorsi e terapie per affrontare le dipendenze. Lo farà anche con la tenacia dell’alpino, visto il suo passato tra le penne nere, tra un ”dottore, mi dica…” e quel ”dottore conviene?” che figura tra i nuovi intercalari delle interlocuzioni tra medico e paziente della terza età. Buon lavoro, dottor Gollo, con una classe sempre attenta ad ascoltare buoni consigli e ad apprendere buone pratiche. Dopo il saluto del presidente dell’Unitep, Costantino Dilillo, naturalmente.

