Dopo lo stop prestazioni dal 1 luglio al Miulli. Uno spiraglio, forse…

… e stavolta la Regione Basilicata, pur in assenza della nuova giunta, si è mossa a stretto giro dopo l’annuncio della Direzione generale del Miulli di sospendere le prestazioni a partire dal 1 luglio https://giornalemio.it/salute-e-benessere/lospedale-miulli-interrompera-le-prestazioni-sanitarie-ai-residenti-in-basilicata-dal-1-luglio/ a causa dell’esaurimento del budget di spesa per i cittadini provenienti da fuori regione che, ed è bene rimarcarlo, sono per gran parte della provincia di Matera. Un rapporto naturale aumentato negli anni con il depotenziamento, e questo è un dato oggettivo, dell’Ospedale Madonna delle Grazie che riusciva a drenare una utenza interregionale e del Giovanni Paolo

II di Policoro.

E questo a causa dell’accentramento di gestione e funzione nell’Azienda ospedaliera regionale. Il risultato, deficit sanitario ”ricomposto” a parte con la nomina a commissario del presidente Vito Bardi, è che l’emigrazione sanitaria è aumentata. Del resto i cittadini, in caso di bisogno, per curarsi si recano nella struttura più vicina da raggiungere e dove hanno fiducia. Del resto il Miulli di Acquaviva delle Fonti ( Bari), struttura privata, dista da Matera appena 40 chilometri. Scelta scontata e naturale, senza dimenticare quello che offre Bari.

La Regione Basilicata annuncia, senza indicare date, la convocazione di un tavolo tecnico per trovare una soluzione. E in proposito si precisa che ” L’impegno economico della Regione Basilicata dovrà trovare riscontro nell’uso corretto dei ricoveri per garantire al sistema sanitario lucano di intercettare le richieste dell’utenza e le successive azioni da intraprendere per potenziarne la rete”. Se è così occorre tagliare i fondi perduti al ”pozzo di san Patrizio” della sanità lucana …e potenziare funzioni e organici degli ospedali del Materano, ai quali vanno garantite risorse adeguate e in tempi credibili, che non possono essere quelli ”generici” e senza copertura finanziaria annunciati dal governo centrale alla vigilia del voto per le europee per abbattere le liste di attese. E qui ci vuole una inversione politica e gestionale di quanto non fatto finora a sostegno del rilancio della sanità materana, con tante distrazioni e opportunismi di quanti avrebbero dovuto intervenire per evitare la costante emigrazione sanitaria. Riteniamo che la prima seduta del tavolo, siamo a fine giugno, sarà interlocutoria. Poi toccherà alla politica regionale e centrale trovare una soluzione. Del resto l’autonomia differenziata, sia pur tardivamente, sta destando perplessità in una parte del centrodestra (vedi Forza Italia) nel Mezzogiorno. Altri, invece, pur eletti al Sud hanno votato per disciplina di partito, dimenticando i territori e tra questi la Basilicata. E questo non va dimenticato…



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA

Sanità, un tavolo tecnico con il dg del Miulli

Nei prossimi giorni si terrà un tavolo tecnico tra la Direzione generale per la salute e le politiche della persona della Regione Basilicata e la Direzione sanitaria dell’ospedale generale regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba). Si avvia una fase di interlocuzione per addivenire ad una soluzione che consenta ai lucani di ricevere le giuste cure sanitarie anche fuori regione.

Oggetto del tavolo è la definizione dei termini dell’accordo di confine che dovrà regolare la questione dei rimborsi per le prestazioni sanitarie dei pazienti lucani che ricorrono alla struttura ospedaliera pugliese. L’impegno economico della Regione Basilicata dovrà trovare riscontro nell’uso corretto dei ricoveri per garantire al sistema sanitario lucano di intercettare le richieste dell’utenza e le successive azioni da intraprendere per potenziarne la rete.

Ne dà notizia il Direttore generale per la salute e le politiche della persona della Regione Basilicata, Massimo Mancini.



GLI INTERVENTI DI PASQUALE DORIA (Matera Civica)

Lo stop del Miulli mortifica la Costituzione

L’Ospedale Miulli di Acquaviva chiude le porte alla Basilicata, con tanti saluti al diritto costituzionale alla salute. Il Consiglio comunale di Matera non sbaglierà nel far sentire con fermezza e decisione la sua voce, farà altrettanto bene a non rimanere indifferente rispetto alla gravità di un documento riguardante la salute delle nostre comunità che ormai circola dalle scorse ore soprattutto nel mondo della medicina lucana.

In sintesi, l’Ospedale Miulli annuncia l’“interruzione delle prestazioni sanitarie a residenti della Basilicata (in assenza della stipula “Accordi di Confine”) a partire dal prossimo 1 luglio”. Nello specifico la sospensione riguarda: ricoveri programmati, day surgery, day hospital, day service e ambulatoriali. Il documento, opportunamente diffuso anche tramite la Simg (Società italiana di Medicina Generale) prosegue precisando che viene inoltre disposta l’interruzione di prenotazioni di prestazioni, (incluse visite oncologiche e di radioterapia) esami strumentali diagnostici (Tac, Rm, endoscopie, ecc.) fino al 31 dicembre dell’anno in corso, 2024. Sarà possibile effettuare solo visite follow-up/controllo, al fine di evitare interruzioni nel processo terapeutico.

Prevista la possibilità di prime visite a pagamento: ”In considerazione della domanda di salute dell’utenza, in particolare dalla Basilicata – prosegue il documento – al fine di offrire la possibilità di cure presso il nostro nosocomio, si dispone esclusivamente per le sole prime visite specialistiche la possibilità di accedere presso gli ambulatori istituzionali con remunerazione a carico dell’utente pari ad un costo di 60 euro, riferibili all’ammontare della prestazione e del ticket.”

La nostra Costituzione attribuisce alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Ma non è il primo caso di diritto alla salute negato, privatizzato, mercificato. Una regressione che le comunità lucane stanno vivendo in un crescendo i cui esiti involutivi colpiscono soprattutto le fasce sociali meno abbienti. Sono progressivamente espulse dal servizio sanitario nazionale introdotto nel 1978 allo scopo di garantire a tutta la popolazione l’accesso universale alle prestazioni sanitarie. Se consideriamo che solamente congrue forme assicurative potranno consentire cure senza chissà quali affanni economici, è fin troppo evidente quanto ci sta costando in termini di sacrifici sempre meno sostenibili la riduzione dei letti negli ospedali pubblici e del personale sanitario.

I danni di scelte sbagliate si stanno dimostrando già evidenti, ma non è detto che non possa peggiorare ancora con l’autonomia differenziata che incombe in mancanza di ogni garanzia sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), insomma siamo ormai prossimi alla cancellazione per quanto riguarda i diritti sociali individuali e collettivi delle nostre già provate comunità, amaramente incanalate su una strada assolutamente da evitare se questa finirà per aggravare le disparità territoriali del Paese a discapito delle realtà più deboli.



E DI GIOVANNI ANGELINO (Matera nel Cuore)

Stop alle prestazioni sanitarie per residenti in Basilicata all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle fonti, Giovanni Angelino (Matera nel cuore): Bardi fa sempre gli stessi errori

L’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ha annunciato che dall’1 luglio 2024 interrompe le prestazioni sanitarie ai residenti della Basilicata. La migrazione sanitaria verso la Puglia è stata l’unica soluzione possibile, spesso purtroppo utilizzata solo da chi se lo può permettere, per risolvere l’annoso problema delle liste di attesa nella Sanità lucana. Ma anche quest’anno in netto anticipo rispetto allo scorso anno l’Ospedale Miulli dice stop alle prestazioni dei lucani, ovviamente per motivi economici. La Sanità si conferma dunque il tendine d’achille della Basilicata e Bardi continua a fare gli stessi errori. Mi chiedo quando sarà riconosciuto il diritto alla salute anche per i lucani. La Regione Basilicata come annunciato da Bardi, non è commissariata per la Sanità ma intanto puntualmente dalla vicina Puglia arrivano brutte notizie per i pazienti che si rivolgevano alla Puglia per farsi curare. Fino a quando dovremo sopportare questa vera ingiustizia sociale? Mi auguro che Bardi possa formare la nuova giunta regionale quanto prima nominando un assessore regionale alla Salute di Matera o del Materano e possa risolvere le emergenze della Sanità lucana in tempi rapidissimi.