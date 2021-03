La Protezione civile del Comune di Matera ha poche risorse umane…ma può contare su una modalità operativa da motore turbo silenziato, perchè alla fine – con le esigenze create con l’epidemia da virus a corona- contano le risposte e l’organizzazione da mettere sul campo. E così dopo la campagna dei tamponi delle scorse settimane, attivata con Asm e Regione presso la palestra dello Stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” siamo all’attivazione del Punto vaccinale che sarà operativo da lunedi 15 marzo a Matera, presso l’aula consiliare ” Pier Paolo Pasolini” di via Sallustio.



L’assessore Raffaele Tantone con i suoi collaboratori ha bruciato le tappe per un nuovo punto vaccinale anticovid destinato in prevalenza agli insegnanti delle scuole. La struttura, attivata in collaborazione con la Regione Basilicata e l’Azienda sanitaria di Matera, sarà aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con l’impiego di medici e personale volontario. Il punto vaccinale, che si affianca a quello attivato dalla Asm in una delle tensostrutture attrezzate donate dal Qatar e allestite accanto all’Ospedale Madonna delle Grazie, potrà effettuare 400 vaccinazioni al giorno. La struttura, che opererà per 15 giorni, sottoporrà a vaccinazione anticovid, in particolare, il personale delle scuole medie superiori della città e anche quelle della provincia in attesa che se ne attivi una anche sul territorio. Le vaccinazioni saranno effettuate in base a un calendario delle convocazioni, in corso di definizione, concordate con i capi di istituto. La platea del personale potenzialmente interessata al vaccino è di 6000 addetti. E se arriveranno dosi con continuità quel punto vaccinale potrà dare un contributo sostanziale per la campagna in corso.