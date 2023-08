Dopo ferragosto torna in servizio in Asm la dottsa Coniglio

C’è stato il reintegro, dopo che la Asm ha recepito la sentenza del Tribunale di Matera, https://giornalemio.it/cronaca/giudice-del-lavoro-reintegra-in-asm-dottssa-coniglio/, e il medico potrà tornare in servizio presso l’Ospedale ‘’Madonna delle Grazie’’ a partire dal 16 agosto. Lo ha reso noto la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.

_Nota redazionale_

Con *Delibera aziendale n. 617 del 14 agosto 2023* la ASM, preso atto della sentenza 452/2023 del 25/7/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, ha disposto il *reintegro in servizio della Dott.ssa Maria Gabriella Coniglio* quale dirigente dell’Unità operativa complessa di Neurologia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

In considerazione della giornata festiva dell’Assunta l’effettivo rientro in servizio è *previsto per mercoledì 16 agosto*.

*Erasmo Bitetti*

_Responsabile comunicazione_

_FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)_