Donazioni al top con il grande cuore della Fidas

Alcuni di loro hanno fatto i capelli bianchi, come Antonio Bronzino. Altri sono avviati su quella strada ma per le donazioni di sangue alla Fidas di Basilicata sono come una famiglia, che lavora con umiltà, con l’esempio e con un passaparola che ha portato a contribuire sensibilmente a ottenere risultati importanti per il fabbisogno della nostra regione. E il dato statistico della raccolta, riferita allo scorso anno, ne sono state una conferenza Sono state 7727 le donazioni di sangue ricevute dalla Fidas di Basilicata nel 2022, con un incremento del 2 per cento rispetto all’anno precedente. Lo si è appreso, nel corso della conferenza stampa, che ha visto gli interventi del presidente regionale della Federazione associazione donatori di sangue Pancrazio Toscano, del coordinatore dei presidenti regionali Giuseppe Comanda e dell’addetto stampa Giovanni Spadafino. Un trio di persone dinamiche che lo scorso anno ha lavorato non poco per eventi di risonanza nazionale, come convegni, attività formative e solidali. Ricordiamo l’evento alla stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” di Matera Il 9 aprile , con ill triangolare di calcio “Goal, sorrisi e solidarietà” tra nazionale Attori, Fidas Basilicata e Ancri (Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana). E di goal l’associazione di volontariato ne ha messi a segno tanti. Le donazioni, 1384 delle quali di plasma, sono state possibili grazie all’attività di 32 sezioni e delle attività di raccolta anche con mezzi mobili. I donatori iscritti sono 9637, 6042 uomini e 3593 donne, dei quali 6922 periodici, che si sono segnalati per una attività continua di animazione territoriale. Naturalmente si continua a lavorare.



” La Fidas – ha detto Toscano- continuerà nel 2023 nell’azione di sensibilizzazione alle donazioni, con iniziative dedicate a cominciare dai giovani, nei luoghi di lavoro e di aggregazione. A scuola porteranno avanti il progetto a ‘scuola di dono’ . E poi le affiliazioni nei centri e nelle aree della Basilicata che cominciano ad aprirsi alle donazioni”. Ma si attende anche che la Regione e le Aziende sanitarie provvedano a sottoscrivere le nuove convenzioni. Naturalmente, ragazzi, adulti ricordatevi di donare. E’ un atto di solidarietà che consente di monitorare il proprio stato di saluto. I volontari della Fidas sono a disposizione per informarvi e consigliarvi, in sede o sui social. Cosa aspettate? Cominciate l’anno con una buona azione!