Domani, visite e consulti gratuiti per l’udito all’Ospedale di Matera

“In occasione della Giornata mondiale dell’Udito, domani 1 marzo, l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatrica dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera ha organizzato consulti medici e visite gratuite per informare e sensibilizzare sulle malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi.” Lo comunica una nota dell’ASM in cui si precisa che: “Dalle ore 13 alle ore 15, negli ambulatori situati a piano terra, i medici specialisti di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale saranno a disposizione per illustrare le problematiche inerenti l’udito. Negli stessi orari saranno disponibili 10 esami audiometrici gratuiti da effettuarsi sempre negli stessi ambulatori.

L’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Matera, diretta da Domenico Cifarelli è Centro di Riferimento Regionale di II livello (insieme al “San Carlo” di Potenza) per le sordità infantili, in grado di confermare od escludere la presenza di patologie uditive, diagnosticate in Centri di I livello, con la certezza della diagnosi entro il quinto mese di vita e l’immediato rimedio medico. Inoltre è stata istituita una agenda specifica per implementare l’offerta con Audiologia Infantile-Otorino Pediatrica ed una dedicata alla implementazione della Riabilitazione Vestibolare (a volte e spesso concomitante alla Sordità) per i numerosi pazienti vestibulopatici cronici. Infine, l’agenda di Audiologia protesica si occupa della diagnosi, prescrizione e counseling per tutte le sordità (neonatali, infantili e dell’adulto) ed eroga anche prestazioni diagnostiche a fini medico-legali come esami per patente di guida o concorsi.”

“Anche il Presidio ospedaliero di Matera insieme a Policoro –afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo – ha aderito a questa giornata di prevenzione e informazione promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale. Recentemente il reparto di Otorinolaringoiatria di Matera ha istituito una agenda specifica dedicata alla riduzione dei tempi di attesa per l’esecuzione degli esami audiometrici per venire incontro alle esigenze dell’utenza in linea con le indicazioni dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), in termini di prevenzione, diagnosi e terapia delle sordità”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.