Domani, 17 gennaio, aperture straordinarie punti vaccinali di Policoro e Matera

“I dati del Sistema di Sorveglianza Integrata RespiVirNet, dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) e dei virus respiratori, elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), mostrano un valore dell’incidenza in netto calo, pari a 16,5 casi per mille assistiti, dopo aver raggiunto, nell’ultima settimana del 2023, il picco epidemico con un valore di incidenza di sindromi simil-influenzali (ILI) mai raggiunto nelle stagioni precedenti.” Lo si legge in una nota dell’ASM con cui si comunica che: “Regione Basilicata ed Azienda Sanitaria di Matera, in un’ottica di prossimità e accessibilità al servizio, con particolare attenzione verso i pazienti fragili, programmano un nuovo Open Day, modalità open access (accesso diretto senza prenotazione), in data mercoledì 17 gennaio 2024, dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso i Punti Vaccinali Territoriali – PVT di Matera e Policoro, consolidando l’erogazione ordinaria, previa prenotazione, delle vaccinazioni raccomandate, presso i PVT aziendali, oltre che dal proprio Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta.

Le prenotazioni, oltre ad eventuali ulteriori informazioni, potranno essere effettuate e richieste, per il PVT di Matera, al recapito aziendale 0835253569 ed a mezzo email ambulatoriovaccinalematera@asmbasilicata.it, e per il PVT di Policoro, al contatto aziendale 0835986 384.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.