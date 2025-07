Disservizi della farmacia dell’ospedale di Matera a danno dei pazienti

E’ Pasquale Andrisani (presidente Tribunale dei diritti del malato)che con una nota denuncia disservizi della farmacia dell’ospedale di Matera. “I disservizi che la farmacia dell’Ospedale Madonna delle Grazie sta ahimè ”offrendo” hanno purtroppo un impatto significativo sui pazienti, specialmente quelli dimessi o con terapie complesse, e sulla loro capacità di seguire correttamente le prescrizioni mediche.

Molte sono le difficoltà che, nell’ambito dell’assistenza farmaceutica, i cittadini materani ( e della provincia) segnalano a Cittadinanzattiva: problemi nell’accesso ai farmaci, anche innovativi , ritardi nella erogazione delle terapie e indisponibilità dei farmaci , a causa di limiti di budget aziendali o ritardo nell’inserimento nei prontuari. C’è poi un carico legato alla burocrazia,( da sempre nemica della salute) ad esempio accesso ai farmaci per i quali la prescrizione è subordinata al piano terapeutico; farmaci salvavita in particolare per gli oncologici o i disagi e le difficoltà per le persone malate o le famiglie per gli spostamenti (oltre l ‘80%), per le giornate di lavoro “perse”, permessi lavorativi richiesti e le lunghe code per l’attesa. Sono questi alcuni dei maggiori problemi che denunciano i cittadini relativamente ai servizi della farmacia dell’ospedale Madonna delle Grazie.Sarebbe auspicabile da parte del personale una comunicazione trasparente:mantenere i pazienti informati sui tempi previsti per la consegna dei farmaci e sulle eventuali difficoltà può ridurre il loro livello di ansia e frustrazione. E soprattutto evitare loro i viaggi ( a vuoto) della speranza

La mancanza di personale è una delle cause dei disservizi ma non può giustificare l’inevitabile ripercussione sui pazienti che potrebbero non ricevere i farmaci prescriti, mettendo a rischio la.salute e il successo del trattamento . Sono certo che la direzione generale saprà quanto prima intervenire al fine di ripristinare un ordine ( come ad esempio una fascia oraria più ampia di servizo al cittadino)e una governance attenta ai bisogni di salute dei cittadini, insopprimibili, incomprimibili e inderogabili.”

