Disagio e ascolto. Lo Psicologo, un aiuto indispensabile!

Le buone pratiche si fanno sul campo, con dedizione, spirito di volontariato per aiutare quanti- soprattutto dopo il periodo di confinamento domiciliare (usate l’italiano) procurato dalla pandemia da coronanvirus- si sono trovati in una fase di disagio relazionale, sociale e mentale davvero senza che qualcuno potesse aiutarli. Ci hanno pensato l’associazione di volontariato con la Fondazione Carical, che ha contribuito ad attivare il progetto ”Ti ascolto AttivaMente”, ospitato per 13 mesi presso la parrocchia di San Rocco di Don Angelo Tataranni. Un luogo dove l’ascolto, per varie emergenze, è di casa… Accessi su prenotazione, una volta a settimana e- come emerso dal rapporto di attività- ci sono stati 300 colloqui per 70 persone (in gran parte giovani, donne in particolare) provenienti da Matera e provincia e qualcuno anche dalla Puglia. Un servizio apprezzato, richiesto e qualcuno- come ha raccontato la psicologa Milena Mucci- si è presentato senza prenotarsi, perchè giunto alla disperazione, per non essere stato ascoltato da alcuno. E qui il Pubblico, in generale, come abbiamo riportato in altri servizi ha ridimensionato se non tagliato i necessari servizi della medicina del territorio (dal disagio mentale,alle tossicodipendenze agli anziani) con tutte le conseguenze del caso.Con effetti negativi sulla popolazione e in una regione, come la Basilicata, con un progressivo indice di emigrazione, invecchiamento anche a causa del taglio del servizi. Un messaggio preciso rivolto alla politica, impegnata a risolvere altre priorità, spesso dispendiose, supportata da una campagna mediatica autocelebrativa che nei fatti non affronta alla radice cause e problemi della Sanità regionale. Ma c’è anche la scuola, e ci riferiamo ai giovani, che potrebbe fare di più sul piano dell’ascolto e della prevenzione: curare la persona è una priorità, rispetto ai progetti da piano di offerta formativa e remunerativa sul multimedialità e metaverso. Più attenzione e considerazione a progetti come ” Ti ascolto AttivaMente” che attendiamo possa riprendere quanto prima. Le parole del vicepresidente della Fondazione Carical, Nunzio Olivieri, sono di confortante disponibilità non appena le condizioni lo consentiranno. E tanta disponibilità a sostenere l’iniziativa sono venute da Pietro Iacovone, presidente dell’associazione di volontariato Joven, da Gianleo Iosca figura impegnata nel Csv Basilicata, dalla dinamica psicologa Milena Mucci che ha lavorato con entusiasmo nella gestione dello sportello e da Caterina Rotondaro dirigente del settore Servizi Sociali del Comune di Matera. Ora tocca ad altri, come Provincia e Regione Basilicata ascoltare, far tesoro di questa esperienza e consolidarla. Basta poco…



Ti Ascolto AttivaMente

Report sul progetto di sostegno di ascolto e supporto psicologico

Circa 300 i colloqui tenuti nei 13 mesi di durata del progetto “Ti ascolto AttivaMente”, per un totale di 70 persone che hanno fruito del servizio di ascolto/sostegno psicologico, di cui il 70% di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 20% età compresa tra i 36 e i 50 anni e solo il 10% di età superiore ai 50 anni.

E ancora, il 90% di chi si è rivolto allo sportello di ascolto sono donne per la maggior parte residenti a Matera (il 65%) ma c’è anche chi, per usufruire del servizio è stato disposto a fare qualche chilometro in più (30% dai paesi della provincia di Matera, e finanche il 5% dalla vicina Puglia).

Sono questi i dati più significativi presentati Venerdì 9 Maggio 2023, presso l’Hotel San Domenico, in via Roma a Matera, a conclusione del progetto promosso dall’Associazione di Volontariato Joven in collaborazione con Fondazione Carical, svoltosi nei locali adiacenti alla Parrocchia di San Rocco, in via Lucana.



Ad illustrare il report delle attività il presidente dell’Associazione di Volontariato Joven, Pietro Iacovone che ha dichiarato “ancora una volta il volontariato ha svolto un ruolo primario in un ambito tanto delicato quale quello del disagio socio psicologico. Soprattutto dopo la pandemia, che ha acutizzato le problematiche legate alla sfera relazionale, lo sportello è stato uno strumento di supporto prezioso, tra l’altro il primo gratuito e costante per un intero anno. Non vorrei fare autocelebrazioni ma, ancora una volta, bisogna constatare che il volontariato ha intercettato in tempi celeri i bisogni del momento e messo in campo azioni concrete in tempi celeri.

“La cadenza settimanale con cui si sono realizzati gli incontri, hanno fatto in modo di poter dedicare ad ogni utente una prima attenzione e programmare, per quanto possibile, un percorso di supporto- ha dichiarato la Psicologa Milena Mucci, che ha seguito il progetto – Le situazioni di disagio emerse sono davvero tante: disturbi d’ansia, sintomi depressivi, senso di inadeguatezza, difficoltà e conflitti sia relazionali che familiari.



Lo sportello, da quanto emerso dalle risposte al questionario di gradimento compilato facoltativamente e anonimamente da ciascuna delle persone beneficiarie del servizio, ha “aiutato a gestire gli stati di ansia e le emozioni (nel 40% dei casi), migliorato l’equilibrio (per il 35%), ristabilito lo stato di benessere incontro dopo incontro (per il 25%)”.

Alla domanda “In che cosa il servizio potrebbe migliorare?” le risposte sono state prevalentemente: “aumentare il numero degli psicologi, aumentare la frequenza delle sedute a settimana e rinnovare il progetto”.

Per Iacovone, “occorre superare la fase delle iniziative eseguite in condizione di frammentazione per contrastare lo stato di necessità sempre crescente in ambito di salute mentale soprattutto da parte delle giovani generazioni, per operare con pratiche di sistema che veda la collaborazione tra i soggetti pubblici preposti, gli operatori della sfera e le organizzazioni di Terzo settore.”