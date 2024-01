La segnalazione viene dall’Azienda sanitaria di Potenza che in una nota denuncia di essere stata vittima, nella giornata di domenica 28 maggio, di un disagio informatico, procurato da ”soggetti non autorizzati” . DA qui la decisione di costituire una unità di crisi.per capire quanto accaduto, l’entità del danno subito e l’eventuale decisione di tutelarsi. La Direzione strategica si è tenuta in contatto con le altre aziende sanitarie. Disagi segnalati alla Regione Basilicata affinchè vengano adottate le misure del caso. La Asp si scusa anzitempo sui disagi che potrebbe ancora accadere nelle prossime ore nello svolgimento delle attività e per i servizi ai cittadini. Ora tocca alla Regione provvedere di conseguenza, per conoscere l’entità dei disagi procurati da ”terzi” nelle Aziende sanitarie, individuare la causa della falla e per rafforzare i sistemi di sicurezza informatica.



IL COMUNICATO STAMPA DELLA ASP

REGISTRATI DISAGI INFORMATICI NEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

La Asp costituisce una ‘unità di crisi’ interna per arginare i possibili disagi all’utenza

Nella giornata di oggi si sono registrati disagi di ordine informatico, collegati ad un accesso da parte di soggetti non autorizzati che hanno prodotto difficoltà all’interno del sistema sanitario regionale.

La direzione della Asp Basilicata si è subito attivata con i suoi tecnici informatici per cercare di comprendere non solo l’entità del fenomeno ma anche le conseguenti azioni subite ed eventualmente da intraprendere per tutela. La Asp ha immediatamente avvisato le autorità istituzionali competenti. La Direzione Strategica si è tenuta costantemente in contatto con le altre aziende del sistema sanitario lucano ed ha costituito una ‘unità di crisi’ interna di coordinamento con i Direttori dei punti di erogazione territoriale per gestire al meglio, in maniera coordinata e condivisa, tutte le informazioni ancora in fase di acquisizione e porre in essere azioni sinergiche.

Non è escluso che nella giornata di domani (oggi, ndr) si possano avere difficoltà nelle prestazioni da erogare, pur se è stato dato a tutti i referenti distrettuali dei Pod indicazione di attrezzarsi anche con strumenti alternativi qualora il sistema informatico dovesse far rilevare delle criticità.

“Ci scusiamo con l’utenza- dice il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo- e ricorda che la Asp è alacremente al lavoro per cercare di risolvere il problema in sinergia con le altre aziende lucane, il Dipartimento e la Regione. Sarà cura dell’Azienda sanitaria locale fornire aggiornamenti all’utenza sulla situazione e dare ulteriori disposizioni per limitare l’eventuale disservizio nel tempo”