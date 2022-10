Diritto alla salute: da Milano a Matera è la stessa atmosfera. Anzi..

Si ritorna in piazza a Milano con una richiesta esplicita per una nuova legge sanitaria e una maggioranza alternativa, che segni discontinuità con quanto fatto e offerto finor dal massimo ente territoriale. E per farlo il coordinamento lombardo per il diritto alla salute ha organizzato un incontro per il 4 novembre- ricorrenza per l’Unità nazionale – presso l’Arci sul tema ‘’ Proposte per una nuova politica sanitaria in Lombardia. Marco Caldiroli, nella nota di Medicina democratica che segue, punta il dito sui problemi denunciati dalla popolazione e sulle contraddizioni della sanità privata: dal calo dei servizi e dalle liste di attesa nella Sanità pubblica ai costi proibitivi di quella privata. Una contraddizione. Altro che rilancio della Sanità Pubblica annunciato dall’ex ministro della salute Roberto Speranza (Articolo Uno) in occasione della pandemia da covid che in Lombardia(e non solo) che ha lasciato problemi e interrogativi ancora irrisolti.



Stessa solfa, ma con l’aggravante di essere al Sud in Basilicata con un disegno accentratore cominciato con la passata giunta regionale di centrosinistra e concretizzato via via dall’attuale di centro destra. Il depotenziamento del centro oncologico (Crob) di Rionero ,commissariato, dopo le dimissioni dei dirigenti e le carenze croniche di organico, lo svuotamento di funzioni dell’Ospedale di Matera nonostante la mobilitazione di sindacati e di alcuni partiti confermano che dalla Lombardia alla Basilicata per i cittadini vanno malissimo. Altro che chimere del Pnrr…Continua la migrazione sanitaria e né si attivano convenzioni, è il caso del ‘’ Miulli’’ di Acquaviva delle Fonti (Bari) che riceve gran parte dei materani per prestazioni di vario tipo. Budget per gli ‘extraregionali’’ esaurito a luglio ma la Basilicata non si può per fare qualcosa. L’assessore regionale Francesco Fanelli e la direttrice generale Sabrina Pulvirenti(anche commissario al Crob) in una nota precisano che non esiste alcuna convenzione con la Puglia https://giornalemio.it/politica/fanelli-e-asm-convenzione-sanitaria-con-la-puglia-non-rinnovata-poiche-inesistente/ ma non dicono cosa intendono fare per potenziare l’ospedale di Matera e né si preoccupano di attivare una intesa con la Regione Puglia. Nel frattempo continuano comunicati e conferenze stampe per ‘’esaltare’’ le qualità e il ruolo dell’Ospedale San Carlo dell’Azienda ospedaliera regionale, che è il disegno finale della ‘’riforma’’ regionale. Ma attendiamo che il nuovo governo di centrodestra, che in Lombardia ha uno degli esempi più evidenti di presenza di sanità privata, ci siano segnali di equità rispettando quanto scritto nella Costituzione…Visto che ci hanno giurato davanti al Presidente della Repubblica. La Sanità pubblica italiana, affidata al neo ministro Orazio Schillaci, è alla canna del gas, che il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni si occupi anche di questo aspetto.



Per il diritto alla salute in Lombardia urge una nuova legge sanitaria e una maggioranza alternativa!

COMUNICATO STAMPA

Milano, 28 ottobre 2022. “Proposte per una nuova politica sanitaria in Lombardia”, di questo si parlerà dalle ore 9.00 di venerdì 4 novembre, presso la sede ARCI, in Via Bellezza 16/A, a Milano, in un incontro organizzato dal Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute.

“ La situazione della sanità lombarda è drammatica – dichiara Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica – lo dicono i tempi delle liste d’attesa, i costi proibitivi della sanità privata, la sempre maggiore disparità di accesso alle cure, il peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e sociosanitari e lo conferma l’entità degli operatori in fuga dal servizio pubblico! Non c’è più tempo da perdere, per questo abbiamo definito una serie di proposte concrete, totalmente alternative alla attuale, disastrosa organizzazione della sanità in Lombardia: su questa piattaforma abbiamo invitato a confrontarsi tutti i partiti all’opposizione e vari rappresentanti delle forze sindacali e sociali che intendono opporsi allo sfascio della sanità pubblica!A illustrare le proposte saranno Marco Caldiroli, Vittorio Agnoletto, Angelo Barbato, Coordinamento per il Diritto alla Salute della Lombardia, e i rappresentanti dei Comitati.

“Occorre invertire il percorso distruttivo delle giunte di centrodestra dal 1995 ad oggi – sottolinea Angelo Barbato- questa è l’ultima chiamata per salvare la sanità pubblica, le cui funzioni preminenti sono proprio la tutela e l’attuazione del diritto alla salute per tutti, che non è una somma di prestazioni, ma un insieme di servizi e di operatori che agiscono per prevenire le malattie e definire percorsi di cura e di continuità ospedale-territorio tra loro coordinati e non separati come ora. Questo è l’indirizzo che può portare a ridurre le liste d’attesa, come pure invertire la fuga degli operatori dal servizio pubblico.”



Un percorso di elaborazione che ha avuto una tappa importante con la manifestazione di Piazza del Duomo il 23 ottobre 2021, centrata sulle conseguenze del definanziamento della sanità pubblica e della estesa privatizzazione: il privato intercetta il 40% dei finanziamenti regionali per le attività ospedaliere e oltre il 45% per la specialistica ambulatoriale. “Passiamo dalla critica alle proposte per provvedimenti regionali – aggiunge Caldiroli – per garantire il diritto costituzionale alla salute , per la piena attuazione della legge 833/78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale”. I punti salienti sono la programmazione (piano socio sanitario regionale) inesistente dal 2006; la revisione profonda del ruolo dei privati a partire dalle modalità di accreditamento e di azione in caso di inadempimenti; la realizzazione di una medicina territoriale degna di questo nome (distretti, dipartimenti e presidi ospedalieri), ampliando i servizi per i cittadini, utilizzando al meglio le potenzialità di vere Case di Comunità (servizi di salute mentale, sociali, dipendenze, consultori, per esempio) e rivedendo le modalità di gestione delle RSA.

.”Per info Carmina Conte cell 3931377616