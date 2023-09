Diritto alla cura sacrosanto. Ricorso al Tar e scrivete al Presidente!

Quelli del comitato promotore del referendum a tutela della Sanità pubblica in Lombardia, ma il problema riguarda tutto il Paese da Nord a Sud, non mollano e dopo lo scontata bocciatura della richiesta del Comitato promotore da parte della maggioranza di centrodestra guidata da Attilio Fontana, confermano il ricorso al Tar, annunciano 10 giorni di iniziative di mobilitazione e una campagna di protesta per posta elettronica da inviare al capo dell’esecutivo. Al comitato sono abituati a lottare,a scendere in piazza e a ricorrere alla carta bollata quando si tratta di difendere i diritti della collettività E del resto nel BelPaese le contraddizioni non moncano, visto che stranamente le risorse per garantire la cura ai cittadini non ci sono, non si trovano o si rinviano a quel che resta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si preferisce , invece, investire nel privato che dovrebbe integrare e non sostituire lo ” Stato” . Lotta dura senza paura e con il coinvolgimento dei cittadini, dopo gli annunci sulla centralità del Servizio Pubblico sentito a più ripresa dai governi Draghi e Conte e dall’ex ministro della Sanità Roberto Speranza. Non va lasciato nulla di intentato anche il Parlamento europeo avrà qualcosa da dire e ridere su quanto sta accadendo in Italia, con un sistema sanitario pubblico ridotto ‘volutamente’ alle pezze, grazie anche ai ripetuti tagli fatti in passato da governi di centrodestra e centrosinistra. E qui ci sta una provocazione. Se per una prestazione le liste di attesa nel servizio pubblico vanno all’anno che verrà e il privato è in grado di farlo il giorno dopo è giusto che il cittadino, pagando il ticket, si possa rivolgere al privato. Presidente Fontana faccia il primo passo. Chissà che a Roma il Governo non segua il suo esempio…



Comitato Promotore del Referendum sulla sanità in Lombardia

Referendum sanità Lombardia: ricorso al TAR e dieci giornate di mobilitazione nei territori

Comitato promotore Referendum sanità lombarda: non ci fermiamo! Contro l’arrogante cancellazione del diritto al voto, annunciato ricorso al TAR, dieci giornate di mobilitazione nei territori dal 12 al 21 ottobre con manifestazione conclusiva a Milano e azione di mail bombing indirizzata ad Attilio Fontana

Milano, 14 settembre 2023. Si farà ricorso al TAR, nei tempi più brevi consentiti, contro l’arrogante e antidemocratica decisione della maggioranza in Consiglio regionale, che ha cancellato il Referendum sulla sanità e il diritto dei cittadini lombardi a decidere su come deve essere gestita la propria salute, vista la situazione disastrosa del servizio sanitario pubblico, sempre più soverchiato dal privato: è questa la prima delle tre forti azioni decise ieri sera nell’incontro al Pirellone dai rappresentanti del Comitato Promotore, alla presenza di esponenti di tutte le forze politiche di opposizione. In contemporanea partirà una azione di mail bombing indirizzata al presidente della Regione Attilio Fontana e l’organizzazione di 10 giornate, 12-21 ottobre, di mobilitazione con manifestazioni nei territori e manifestazione conclusiva a Milano.



“Siamo di fronte a una situazione paradossale: ciò che è accaduto in Consiglio regionale è gravissimo, una operazione autoritaria ancor più intollerabile, in quanto si è cercato addirittura di rovesciare sui proponenti la responsabilità di voler affossare la sanità lombarda!”, hanno dichiarato i rappresentanti del Comitato: Marco Caldiroli Medicina Democratica, Federica Trapletti CGIL, Vittorio Agnoletto Osservatorio Salute, Massimo Cortesi ARCI, Andrea Villa Acli.

Come è noto, la maggioranza di centro-destra ha scavalcato la legge regionale referendaria impedendo al Comitato di conoscere documenti e motivazioni e quindi di poter interagire e adeguare/modificare la proposta.



“Accusa inaccettabile e che respingiamo al mittente – hanno aggiunto – visto che gli unici responsabili dello smantellamento del servizio sanitario pubblico in regione, a favore del privato, sono gli esponenti delle maggioranze di centro destra, in regione da trent’anni e passa! Le loro accuse sono un insulto insopportabile per la stragrande maggioranza dei lombardi, che quotidianamente fanno i conti con liste d’attesa ormai pluriennali e con un esercizio commerciale della salute che taglia fuori dalle possibilità di cura decine di migliaia di cittadini, soprattutto delle fasce più deboli”.

I fatti sono sotto gli occhi di tutti, perché vissuti sulla propria pelle, oggetto di e innumerevoli segnalazioni, che hanno contribuito a scoperchiare un verminoso vaso di Pandora e di scambi commerciali, in cui se hai i soldi salti la fila o miracolosamente compare una data prossima per esami, visite e interventi.

