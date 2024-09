Di Leo primario di Medicina a Policoro ”bloccato” in tempo. Ma c’è tanto da fare

Sarebbe stata una iattura e una sconfitta, allo stesso tempo, se il dottor Rocco Di Leo, nuovo primario di Medicina Interna e Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II” di Policoro fosse andato altrove. Ma cuore e buone prassi hanno consentito che i cittadini dell’area jonica potessero contare su professionalità e continuità. Certo è che un primo passo, viste le oggettive carenze di organici e di risorse che la Asm continua ad avere dopo la stagione della pandemia da covid e – non dimentichiamolo mai- a causa di una gestione accentratrice e centralizzata che ha alimentato la migrazione sanitaria, soprattutto verso gli ospedali pugliesi. Il nodo è qui occorre una riforma (ma non vediamo alcuna volontà in tal senso) per restituire autonomia decisionale in periferia. Il segretario provinciale della Ugl, Giuseppe Giordano, nell’esprimere soddisfazione per la nomina del dottor Di Leo, auspica che vengano ricadute positive dall’intesa che Asm e direzione dell’ospedale ” Miulli” di Acquaviva delle Fonti ( Bari) tutta da perfezionare- precisiamo- con la sottoscrizione di un protocollo. Ne sapremo di più dalle decisioni che verranno dal tavolo tecnico presso la Direzione generale del Dipartimento Salute della Regione Basilicata, che dovrà perfezionare l’intesa nel quadro dell’accordo sulla mobilità sanitaria con la Regione Puglia.

E, in attesa, non va dimenticato, di un accordo di confine che le Regioni Basilicata e Puglia devono concordare per chiudere il capitolo aperto con la chiusura delle prestazioni verso le utenze extraregionali il 1 luglio scorso, a causa del superamento del budget presso il presidio sanitario privato pugliese. Del resto è il terzo anno consecutivo che accade. E per il 2025 occorre aumentare quella posta. Mano alla tasca. A meno che la Basilicata non cominci a investire in maniera adeguata sulla Asm e sulle strutture sanitarie del Materano. E per farlo deve razionalizzare la spesa…



Ospedale Policoro, Giordano (Ugl):”Nuovo primario di Medicina Interna e Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II” .

Ugl Matera:”Rocco Di Leo è il nuovo Direttore “.

“Siamo stati e saremo sempre tifosi a sostegno dell’ospedale di Policoro il quale, senza nulla togliere al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, esprime professionalità ad alto livello a garanzia della salute dei cittadini. Nei pochi mesi dall’insediamento, grazie alla strategia del Direttore Generale Asm, Maurizio Friolo, si stà assistendo a un notevole cambio di passo. Da anni si parla di sanità allo sfascio, però bisogna pure valorizzare le nostre eccellenze che si distinguono per la loro bravura, competenza e professionalità. E ecco che uno di questi è il Dott. Rocco Di Leo che ora sarà il nuovo Direttore di Medicina dell’Unità Operativa Complessa dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II”.

Con piacere lo sostiene il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “doveroso è far sapere che nato a Rocca Imperiale (CS), Di Leo ha sempre vissuto a Policoro. 63 anni, specializzato in Chirurgia d’Urgenza e Pronto soccorso all’università Aldo Moro di Bari, laureato in Medicina all’università La Sapienza di Roma, attualmente svolge il ruolo di Direttore del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro. Qui si occupa h/24 di aspetti piuttosto cari al sistema di emergenza urgenza, percorsi assistenziali innovativi, gestione dell’osservazione breve intensiva, indirizzo e supporto al personale medico e infermieristico e riduzione dei ricoveri impropri. Dirigente di primo livello a tempo indeterminato nell’azienda San Carlo di Potenza, dal 2001 ha iniziato il servizio nel Pronto soccorso di Policoro per poi prenderne la Direzione dello stesso. Ma, grazie all’intervento dell’assessore alla Salute, Politiche della persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico e del. D. G. Asm, Friolo hanno fatto sì che l’eccellenza del nosocomio policorese Di Leo, non fuggisse dall’ambiente che per anni ha egregiamente portato avanti. A giorni – tuona forte e chiaro Giordano – il professionista già vincitore di concorso, avrebbe lasciato Policoro per guidare da Direttore il Pronto Soccorso dell’Ospedale Annunziata di Cosenza prendendo servizio, con la consegna da parte del direttore generale di gestire il Pronto soccorso sostanzialmente rinnovato nel mese di luglio. Un passaggio importante strutturalmente, un incarico prestigioso e di rilievo certamente non facile. Invece Latronico e Friolo, sono stati bravi a convincere il professionista a restare, oggi Di Leo lo vedremo a Dirigere l’UOC di Medicina Interna e d’Urgenza del P.O di Policoro, tant’è che è stata effettuata una operazione di rifunzionalizzazione e riconversione di entrambi i reparti. E’ per l’Ugl Matera un bel segnale che si sta’ dando al territorio e ai cittadini, ossia che si sta’ ristrutturando l’Ospedale e và nella giusta direzione da non sottovalutare. Il nosocomio continuerà a fornire prestazioni, fermo restando che ancora la Asm di Matera ha tante difficoltà nel reperire professionisti da affiancare ai quanti già in struttura: ora possiamo fregiarci di avere presso l’Ospedale Civile di Policoro (MT) nell’organico della U.O.C. di Medicina, il Direttore dott. Di Leo, disponibilità in organico di una giovane risorsa mancante da tempo“.



Facciamo i complimenti a questo nostro professionista Di Leo che, con il suo talento e impegno, contribuisce a portare in alto il nome dell’intero ospedale di Policoro. Questa è la sanità che vogliamo. L’ospedale policorese è un patrimonio del territorio per la professionalità che oggi esprime ad alto livello, è certamente a garanzia e tutela della salute dei nostri cittadini e dei migliaia di lavoratori sanitari che rappresentiamo. Da oggi come Ugl non ci fermeremo solo a giudicare o a criticare, non è stato e non sarà nostro costume – continua il segretario –, stimoleremo sia la governance lucana che attenzioneremo alla Dirigenza Asm che tanto ancora và fatto. L’Ugl Matera rivolge un sentito ringraziamento a Friolo, Direttore Generale Asm per aver convinto il professionista a restare all’Ospedale di Policoro (MT) e continuare a disposizione per il bene della salute pubblica. Complimenti inoltre all’assessore Latronico, che instancabilmente lavora per ripristinare un sistema sanitario al collasso: non da poco, ha incontrato i vertici dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per definire i dettagli di valorizzazione degli esiti di salute in un incontro rivelato molto proficuo e che ha avuto come oggetto l’ottimizzazione della collaborazione tra le aziende ospedaliere operanti nel territorio dell’ASM e l’Ospedale Pugliese. Come Ugl Matera – conclude Giordano – apprezziamo l’iniziativa di aver ripreso un percorso virtuoso che si era interrotto che porterà ad una fruttuosa collaborazione per ottimizzare i rapporti professionali tra i due Enti con l’obiettivo di mettere al centro dell’intesa la possibilità per i pazienti di accedere alle migliori cure evitando inutili sovrapposizioni, permettendo di ridurre l’emigrazione sanitaria, di razionalizzare la spesa e di generare valore, benessere e salute per i cittadini lucani. Si deve e con tale direzione per il bene di tutti si deve fare di più”.

Matera, 28 settembre 2024

