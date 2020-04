677 tute monouso, 26 occhiali a mascherina no 10 calotte in plastica no 10 visiere trasparenti e il dono , prezioso di questi tempi, che i medici dentisti di Matera hanno donato all’Ospedale “Madonna delle Grazie”. Lo ha reso noto il Presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) di Matera, Paolo Mauro Padula, che ha inviato una lettera al direttore generale facente funzione della Asm, Gaetano Annese e al direttore UOC farmacia ospedaliera Asm, Flora Anna Di Cuia per comunicare la donazione di materiale sanitario utile per l’ospedale di Matera in questa fase di emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

“L’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani A.N.D. I, sezione provinciale di Matera – ha scritto nella nota Paolo Mauro Padula-consapevole che la Sanità pubblica sta vivendo un grande momento di criticità per l’emergenza che l’esigenza da parte della nostra Azienda Ospedaliera di reperire i DPI è essenziale, ha pensato di dare un piccolo sostegno concreto.Pertanto la nostra Associazione di categoria, particolarmente coinvolta e sensibile alla suddetta emergenza, intende donare al Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera 677 tute monouso, 26 occhiali a mascherina no 10 calotte in plastica no 10 visiere trasparenti”. Un bel gesto di solidarietà in un momendo difficile per la sanità locale, che vede in trincea professionalità sanitarie di diverse competenze nella difficile battaglia di contrasto all’epidemia da virus a corona ”covid 19”.