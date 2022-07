Dalla Asl5 alla Asm. E Maida apre il libro dei ”Santi in Paradiso…

…e pazienti in fuga” nella sua Montalbano Jonico ( Matera). Una tappa di un libro che sta destando attenzione, curiosità anche pruriginose su un argomento spinoso, quello della Sanità, al centro della insoddisfazione (usiamo un eufemismo) dei cittadini e degli stessi operatori sanitari e amministrativi, che fanno fino in fondo il proprio dovere. Ma in condizioni di stress. Il Metapontino, del resto, non ha tratto giovamenti dalla riforma regionale di ”accentramento” di funzioni e servizi a Potenza, con il progressivo depotenziamento della Asm nata dalla fusione di Asl4 e Asl5. L’appuntamento di questa sera al giardino delle Mura Medievali, con amministratori locali, di cittadinanza attiva e di avvocati sono l’occasione per rileggere, confrontarsi,con serenità e senza peli sulla lingua su quanto e come è stato fatto, di occasioni mancate, di compromessi che hanno portato a sintetizzare nel titolo del libro lo stato di salute della sanità locale. Mal di pancia, paradossi, carriere,atti e documenti, aneddoti passano tra le pagine del libro di Vincenzo Maida, che nelle Aziende sanitarie ci ha lavorato. Molte volte ha scosso il capo, auspicando che le luci accese qua e la – ma a corrente alternata- potessero illuminare di fiducia le aspettative dei cittadini e degli operatori sanitari. Adesso siamo al lumicino, come ha dimostrato la inconcludente conferenza dei sindaci di ieri a Matera, https://giornalemio.it/cronaca/per-la-sanita-materana-ne-riparleremo-dopo-con-i-sindaci/, in attesa delle risorse e delle aspettative (è il termine giusto) del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la sanità. Una ”panacea” , come la ”teriaca” veneziana, un intruglio di varie essenze che aveva qualità terapeutiche da effetto placebo…