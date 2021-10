Un invito chiaro quello del presidente del Tribunale dei diritti e doveri dei medici di Matera, Alberto Fragasso, lanciato alla vigilia del convegno in programma domani 30 ottobre a Matera sul tema ” Obbligo vaccinale anti-covid 19 fra teoremi e opportunità ‘stato dell’arte’ con la partecipazione di esperti di livello nazionale e internazionale. Un appello al senso di responsabilità, a tutelare la propria salute e quella degli altri, nel solco delle buone prassi e della efficacia che la ricerca e i vaccini hanno portato in passato, aldilà della contenuta casistica di rischio, a beneficio delle popolazioni. E comunicare con chiarezza, informando e sensibilizzando sul tema come sta facendo da tempo il Tribunale dei Diritti e dei doveri del Medico, è un contributo concreto a superare le difficoltà della pandemia.Siamo in autunno e allora che fare ? Vaccinarsi con la terza dose anticovid 19 e contro l’influenza stagionale, per tutta una casistica consolidata della popolazione, o fare solo quella del coronavirus ? ll dubbio, aldilà delle circolari ministeriali, resta. Ma per il dottor Alberto Fragasso, figura molto attiva nella lotta e cura alle ematologie nella Asl 4 e poi nella Asm, è chiaro. ” E’ bene farle entrambe – dice il presidente del TDME. C’è una tempistica precisa per la terza dose del vaccino anticovid, che può essere addizionale o booster. La prima va fatta a breve e riguarda i pazienti fragili e oncologici. L’altra è di richiamo e va effettuata almeno sei mesi dopo la seconda, con pfizer o moderna” . Finalmente un po’ di chiarezza, ma è bene rapportarsi con il medico di famiglia.



Il TDME, come riportato in altro servizio https://giornalemio.it/salute-e-benessere/vaccini-anticovid-convegno-a-matera-del-tdme/ , continua con l’azione di informazione e sensibilizzazione a tutti i livelli anche nel settore medico, d’intesa con le istituzioni sanitarie. Dai medici e dal personale sanitario si attende il buon esempio a vaccinarsi… Non ci sono dati ufficiali in Basilicata su quanti finora abbiano deciso, per un motivo o per un altro, non sottoporsi a vaccino. A livello nazionale sono stati 1500 (su 2000) i medici sospesi dall’Ordine e il restante ha deciso di vaccinarsi. Tema che sarà affrontato nel convegno, anche alla luce dell’utilizzo del green pass tra i tanti temi della giornata materana di confronto e dibattito al Matera Hotel. Spazio anche uno studio locale, come quello sugli effetti della vaccinazione su circa 300 pazienti fragili in Basilicata.



IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

con il patrocinio di Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Matera, Federfarma Basilicata, Azienda sanitaria locale di matera, Ordind delle professioni infermieristiche di Matera

CONVEGNO NAZIONALE

OBBLIGO VACCINALE

ANTI-COVID 19

FRA TEOREMI E OPPORTUNITA’

“STATO DELL’ARTE”

SABATO, 30 OTTOBRE 2021

ORE 08.30

Sala Convegni “Azalea”

MH HOTEL

Via Germania – Borgo Venusio

MATERA

La partecipazione è gratuita

PROGRAMMA E RELATORI

Prof. Matteo BASSETTI

Direttore Clinica Malattie Infettive

Policlinico San Martino – Genova

Dr. Giulio DE STEFANO

Direttore Struttura Complessa Malattie

Infettive – Potenza/Matera

Dr. Mario FALCONI

Cardiologo – Medicina Generale

Presidente Nazionale TDME – Roma

Dr. Alberto FRAGASSO

Ematologo – Presidente TDME – Matera

Dott.ssa Celeste GRAVINA

Sostituto Procuratore Generale di Milano



Prof. Francesco LE FOCHE

Immunologo – Università “La Sapienza” – Roma

Dott. Pasquale MORANO

Vice Segretario Generale

Croce Rossa Italiana – Roma

Prof. Aldo MORRONE

Direttore di Struttura Complessa S. Gallicano di

Roma (IRCCS)

Dott. Marco PALMA

Inviato Speciale MEDIASET – Roma

Prof. Giorgio PALU’

Virologo – Presidente Agenzia Italiana del

Farmaco – Padova

Prof. Guido RASI

Microbiologo –Università Tor Vergata – Roma

Dr. Domenico TAFUNI

Anestesista-Rianimatore.

Past President TDME – Matera



PROGRAMMA

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00 Presentazione

Dr. Alberto FRAGASSO

Presidente TDME – Matera

Saluti Autorità

Moderatore: Dott. Marco PALMA

Inviato Speciale Mediaset

Ore 09.45 Prof. Giorgio PALÙ

Il punto su COVID 19

Ore 10.15 Dr. Mario FALCONI

Pandemia e Medicina di Base

Ore 10.35 Dott. Pasquale MORANO

Pandemia e Volontariato

Ore 10.55 Prof. Francesco LE FOCHE

La persuasione contrapposta all’obbligo

Ore 11.20 Dott.ssa Celeste GRAVINA

Vaccino anti Covid 19. Quid juris?

Ore 11.45 Interventi in streaming

Prof. Matteo BASSETTI

COVID 19: la risposta della scienza

Prof. Aldo MORRONE

Prof. Guido RASI

Ore 12.45 TAVOLA ROTONDA

Moderatore Dr. Giulio DE STEFANO

Partecipano: Prof. PALÙ, Prof. LE FOCHE,

Dott. GRAVINA, Dr. MORANO

Ore 14: Chiusura e conclusione dei lavori