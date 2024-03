Dal 4 marzo a Policoro, visite oncologiche in collaborazione con il Crob di Rionero

“Dal 4 marzo, presso l’ambulatorio di Oncologia del Presidio Ospedaliero “Papa Giovanni Paolo II” di Policoro, ogni primo e terzo lunedì del mese, prenotandosi alle casse del CUP sarà possibile sottoporsi alla prima visita oncologica per presa in carico della diagnostica terapeutica, alla visita oncologica di controllo (follow up), al rinnovo dei piani terapeutici e alla gestione di alcune terapie oncologiche domiciliari che non richiedono l’accesso in day hospital.” A comunicarlo è l’ASM con una nota in cui si specifica che: “Sono previste circa dodici visite al giorno dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

L’erogazione di queste prestazioni è possibile grazie alla convenzione esistente tra l’ASM e i medici dell’Oncologia Medica dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.