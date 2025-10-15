Dal 20 ottobre al via la campagna vaccinale per tutte le età

Dai vaccini contro l’influenza a quelli contro il fuoco di Sant’Antonio al virus sinciziale a una ampia gamma a tutela dei bambini. La campagna annunciata, con un comunicato stampa, dalla Regione Basilicata copre davvero diverse esigenze di prevenzione per le diverse fasce di età. Aspetto evidenziato dall’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, e in particolare l’estensione del vaccino anti-Rsv ai neonati e per le madri in gravidanza.” L’estensione della protezione anti-RSV ai neonati e alle madri in gravidanza – ha detto l’Assessore Latronico – è un risultato di grande rilievo per la sanità lucana. Prevenire significa ridurre il peso delle malattie, migliorare la qualità della vita e garantire una rete di tutela sanitaria efficace per tutti”. Per saperne di più e vaccinarsi non resta che rivolgersi a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e al servizio sanitario territoriale.



Al via la campagna vaccinale 2025-2026

Una protezione potenziata per adulti, anziani e bambini contro l’influenza, il Pneumococco, il Covid e l’Herpes Zoster. Dal 20 ottobre sarà possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia o pediatra, nei centri Asl e nelle farmacie aderenti.

Prende il via la campagna vaccinale 2025-2026 promossa dalla Regione Basilicata, che comprende le seguenti vaccinazioni: antinfluenzale, anti-Pneumococco, anti-Covid, e anti-Herpes Zoster (il cosiddetto “fuoco di Sant’Antonio”).

La campagna, che avrà inizio dal 20 ottobre, punta a rafforzare le misure di prevenzione e protezione per le persone più fragili e per le fasce di popolazione maggiormente esposte.



“La prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico –Anche quest’anno, con un impegno coordinato tra Regione, Aziende Sanitarie, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, centri vaccinali e farmacie aderenti, rendiamo disponibili tutti i principali vaccini stagionali, inclusa la protezione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) nei neonati che ha già dato risultati molto positivi nella scorsa stagione”.



Dove e per chi è disponibile la vaccinazione

Sarà possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, in tutti i centri vaccinali delle ASL territoriali e nelle farmacie aderenti.

Il vaccino antinfluenzale è gratuito per:

•persone di età pari o superiore a 60 anni;

•soggetti con patologie croniche o condizioni di rischio;

•ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie;

•operatori sanitari, caregiver, forze dell’ordine e lavoratori dei servizi essenziali;

•donne in gravidanza o nel periodo post partum.

Fortemente raccomandata è anche la co-somministrazione dei vaccini anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster.



Campagna di immunizzazione anti-RSV 2025-2026

Parallelamente prende avvio la campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini più piccoli.

A partire dal 20 ottobre 2025, a tutti i neonati e lattanti alla loro prima stagione epidemica sarà offerta l’immunizzazione con Nirsevimab, un anticorpo monoclonale che offre protezione prolungata contro le infezioni da RSV.

Il programma prevede:

• la somministrazione alla nascita presso i Punti Nascita per i lattanti nati tra 1° settembre 2025 e 31 marzo 2026;

•l’immunizzazione con chiamata attiva da parte dei Pediatri di Libera Scelta per i bambini nati tra 1° aprile e 31 agosto 2025;

•la co-somministrazione possibile con i vaccini dell’infanzia;

•la vaccinazione materna nel terzo trimestre di gravidanza, per garantire protezione al neonato nei primi sei mesi di vita.

“L’estensione della protezione anti-RSV ai neonati e alle madri in gravidanza – aggiunge l’Assessore Latronico – è un risultato di grande rilievo per la sanità lucana. Prevenire significa ridurre il peso delle malattie, migliorare la qualità della vita e garantire una rete di tutela sanitaria efficace per tutti”.

