Da oggi, attivo -per il mese di agosto- il servizio di Guardia Medica Turistica nel Metapontino

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera con una nota comunica di aver “attivato a partire da oggi il servizio di Guardia Medica Turistica per la stagione estiva 2026, con l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria tempestiva ai numerosi turisti che scelgono le località balneari del Metapontino durante il mese di agosto.

In particolare, saranno attive tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, le postazioni di Metaponto Lido e Marina di Pisticci al Lido San Teodoro. Nelle stesse fasce orarie, nei soli giorni feriali, sarà inoltre potenziata l’attività presso le sedi di continuità assistenziale di Policoro (via Moncenisio) e Nova Siri Scalo. Il servizio sarà operativo fino al 31 agosto 2026 e andrà a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, assicurando la presenza di medici dedicati nelle principali località della costa jonica e nelle sedi di continuità assistenziale maggiormente interessate dall’incremento della popolazione estiva.

Resta comunque garantita, su tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, la normale organizzazione dell’assistenza sanitaria.

Nei giorni feriali i medici di medicina generale assicurano il servizio dalle 8 alle 20, mentre la continuità assistenziale è attiva dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Nei giorni prefestivi l’assistenza è garantita dai medici di medicina generale dalle 8 alle 10, con successivo passaggio ai medici della continuità assistenziale fino alle 8 del giorno seguente. Nei giorni festivi la continuità assistenziale è operativa ininterrottamente dalle 8 alle 8 del giorno successivo.”

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