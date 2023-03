Da Milano al Sud…La protesta a tutela degli anziani inguaribili

Ancora una battaglia di civiltà, responsabilità e di attenzione alle persone, soprattutto a quelle debole, come gli anziani inguaribili che rischiano di essere ghettizzate, relegate da qualche parte, fuori dal servizio sanitario nazionale, lontane dai propri cari e senza adeguate risorse sostegno. Ad avviarla Medicina democratica con il Coordinamento per il diritto alla sanità per le persone malate e non autosufficienti (Cdsa) per protestare contro l’iter del Decreto legge 506, che ghettizza gli anziani inguaribili. Una giornata di mobilitazione, a partire dal 16 marzo, e che toccherà Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli e non è escluso tocchi altre città. Un tema che si intreccia con quello generale dell’assistenza agli anziani, con il taglio della medicina del territorio, della lungodegenza, dei cronicari e al concetto di persona, che viene prima dei tagli della spesa o dell’affidamento a privati, nascondendo il problema dietro gli anglicismi del silver welfare o meglio gold, visto che l’oro è un affare. Ma una sconfitta per il servizio sanitario pubblico.

Parte da Milano la protesta contro il DDL “ghettizza anziani inguaribili”



COMUNICATO STAMPA

Presidio giovedì 16 marzo davanti alla Prefettura e incontro con il Prefetto dei rappresentanti del CDSA, Coordinamento per il Diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti. Seguiranno Torino, Firenze, Bologna Roma e Napoli: obiettivo bloccare alla Camera il DDL 506, già passato in Commissione Affari Sociali del Senato, meglio noto come decreto “ghettizza anziani inguaribili”

Milano, 14 marzo 2023 Parte da Milano giovedì 16 marzo, la mobilitazione nazionale per “arrestare” l’iter del DDL 506, meglio noto come DDL “ghettizza anziani inguaribili”: dalle 10.30 alle 12.30 è infatti previsto un Presidio, con volantinaggio, davanti alla Prefettura di Milano in corso Monforte 31, mentre in contemporanea si svolgerà un incontro fra il Prefetto Renato Saccone e i rappresentanti del CDSA, Coordinamento per il Diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti.



Sarà questa la prima di una serie di iniziative analoghe, previste nelle prossime settimane in diverse città fra cui Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli. “Dobbiamo riuscire a impedire che il DDL Anziani venga approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera nella stessa pericolosa formulazione con cui è stato licenziato al Senato l’8 marzo scorso, senza tenere conto delle nostre proposte e dell’appello a tutti i capigruppo di Camera e Senato, inviato il 23 gennaio scorso”, ha detto Laura Valsecchi, referente per Medicina Democratica nel CDSA, a cui aderiscono numerose associazioni, comitati e rappresentanti sindacali di base.”Il rischio, al di là dei proclami e delle cosiddette apparenti buone intenzioni- ha proseguito- è che di fatto per gli anziani verrebbe creato una sorta di sistema assistenziale separato, lo SNAA, privandoli delle tutele garantite per tutti i cittadini italiani dalla legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in base art. 32 e 38 della Costituzione: non lo possiamo consentire!”

Innumerevoli le iniziative sviluppate nelle scorse settimane, fra le quali una petizione popolare al link: https://www.change.org/p/fermiamo-il-ddl-non-autosufficienza?redirect=false, lanciato da Fondazione e Promozione Sociale di Torino e condivisa dal CDSA, e la presentazione di un odg in diversi comuni fra cui Firenze, Torino, Milano.

“Siamo fortemente preoccupati- ha aggiunto Laura Valsecchi- per le gravissime scelte che stanno facendo sugli anziani, che rischiano di essere staccati dal servizio Sanitario Nazionale e dal corpo vivo della società, senza neanche la garanzia di un budget sicuro per la gestione sociosanitaria, ma che vengono pubblicizzate come la panacea di tutti i mali, così come faranno proprio il 16 marzo in un’aula del Senato, alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Come CDSA non ci fermeremo con le tante iniziative messe in campo, in previsione di quella nazionale a Roma”.

Per info: Carmìna Conte, cell. 3931377616