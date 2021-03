E i primi a vaccinarsi saranno i docenti di alcune scuole medie superiori ‘’bloccati’’ dalla ordinanza nazionale su scala nazionale, disposta dalle Autorità Sanitarie ed eseguita dal Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri su un lotto sospetto. E via libera da venerdì 19 marzo dopo riscontri e verifiche del caso. Si riparte con l’AstraZeneca e con una dotazione di dosi, che dovrebbe consentire di andare avanti spediti per quanti, come i docenti delle scuole medie superiori hanno dovuto interrompere le vaccinazioni in base a calendari concordati con i capi di istituto. Si potrebbe arrivare a 400 vaccinazioni al giorno e oltre, tenendo conto delle potenzialità dell’altro punto vaccinale della Asm attivo presso la tensostruttura del Qatar accanto all’Ospedale Madonna delle Grazie.



Dove si è andati avanti con la seconda dose di richiamo dello Pfizer, ormai definite per gli anziani ultraottantenni, di Astra Zeneca, per rappresentanti delle forze dell’Ordine e di vari enti pubblici e degli ospiti della casa circondariale. Bene.La macchina organizzativa della Asm, con Regione, Comune, con medici e infermieri volontari, e il supporto di associazioni, va avanti e con l’auspicio che la materia prima, le dosi di vaccino aumentino. Allo stesso tempo, dal centro alla periferia, occorre voltare pagina nella organizzazione come denunciato, lamentato e sentito da più parti e in diversi contesti. Occorre investire in professionalità, trasparenza, serietà e in una corretta comunicazione per evitare, aldilà di scelte e convinzioni di ognuno, dubbi e posizioni preconcette. Continuano gli interrogativi, come si suol dire, in merito a quanto accaduto per il vaccino AstraZeneca, sulle dosi del lotto sospetto non utilizzate a Potenza e tenute in frigo, ma impiegate nel frattempo a Matera nella Asm dal 2 febbraio scorso e fino al giorno del sequestro cautelativo. Tema gestionale sul quale ognuno giustifica o interpreta come gli pare.



Ma a tenere banco sono altri due temi segnalati da sindacati e associazioni https://giornalemio.it/cronaca/lettera-aperta-al-commissario-asm-sabrina-pulvirenti-pronti-alle-barricate/. Riguardano la nomina della commissaria della Asm Sabrina Pulvirenti, non ancora insediatasi a Matera, con perplessità su tempistica (13 mesi)per la nomina e sulla opportunità se non fosse stato meglio,piuttosto, pubblicare un bando per la nomina del nuovo direttore generale . Considerazione inevitabile sui ‘disegni’ di riorganizzazione sanitaria per compensare le ‘falle’ finanziarie ,e dei numeri da prestazione, del San Carlo con la istituzione dell’Azienda unica regionale. Disegno latente, rinviato nel solco di un accentramento di numeri e funzioni ospedaliere che non ha pagato e non paga, visto il costante aumento della migrazione sanitaria e, del resto, la gente sceglie dove è meglio e più conveniente curarsi. E questo è un diritto, che non può essere né ostacolato e né ignorato.



Il botta e risposta tra il consigliere Roberto Cifarelli e l’assessore alla Sanità Rocco Leone https://giornalemio.it/politica/nomina-commissario-asm-matera-botta-e-risposta-tra-cifarelli-e-leone/ ne è una conferma, senza dimenticare le ‘’lettere aperte’’ di sindacati e associazioni alla commissaria affinchè -semplifichiamo il concetto- proceda al rilancio della Asm. Ma un commissario, di nomina politica, ha un mandato preciso. L’altra questione riguarda l’equivoco creatosi per la possibile nomina nel Comitato tecnico scientifico di un rappresentante della Regione Basilicata. Non poteva essere…

E per chiarezza vi giriamo le precisazioni della Regione Basilicata fatta a ‘’Cronache Lucane’’. C’è anche un terzo argomento sul quale persistono omissioni, responsabilità e irresponsabilità precise: l’assenza di covid hotel, che hanno alimentato ( ci piacerebbe conoscerne il numero) i contagi casalinghi e di tutto quello che ha comportato. Altro che giornata del ricordo delle vittime da covid 19.



LA VICENDA DEL CTS

Regione Basilicata 6 marzo scorso

Il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha competenze di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per l’emergenza Coronavirus, sarà implementato da un esperto designato dalla Regione Basilicata. La richiesta del presidente Bardi è stata accolta dopo interlocuzioni con i rappresentanti del governo avviate per discutere dei criteri e delle modalità di assegnazione di determinati colori ai singoli territori. Questione che il presidente Bardi ha da tempo sollevato assieme ad altri presidenti di Regione

PRECISAZIONE REGIONE 8 MARZO

In merito a un articolo apparso oggi su Cronache Lucane, dal titolo “Cts, prima la Regione non indica lucani ora Bardi se ne accorge e grida vittoria”, si precisa che la Conferenza Stato-Regioni ha inviato alla Regione Basilicata solo nei giorni scorsi la richiesta di designare il nominativo di un esperto per integrare il Cts, acronimo di Comitato tecnico scientifico. Richiesta alla quale sarà dato subito seguito.

Il Comitato tecnico scientifico è ben altra cosa dalla Cabina di regìa per l’emergenza Covid.

Si tratta di organismi diversi, ma citati confusamente nell’articolo di Cronache Lucane.

Il Comitato Tecnico scientifico è un organismo istituito per “attività di consulenza e supporto”, istituito nell’ambito della Protezione Civile con decreto del 5 febbraio 2020. Essendo composto da “esperti e qualificati rappresentanti degli Enti e Amministrazioni dello Stato”, racchiude una serie di competenze. E’ soggetto a modifiche e integrazioni sia per affrontare l’emergenza sanitaria sia in prospettiva della ripresa. Tuttora tra i suoi componenti, definiti puntualmente dall’ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, un solo nominativo è designato dalla Conferenza delle Regioni ed è in rappresentanza della Commissione Salute.

Altro organismo è la Cabina di regìa per il monitoraggio e la gestione dell’emergenza Covid. Istituita ai sensi del decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020, risulta composta da rappresentanti del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, con tre soli referenti delle Regioni, tutti provenienti dal mondo della Sanità.

Non risponde assolutamente al vero la circostanza che la Regione Basilicata non indicò in tempo il componente della Cabina di regia per il Covid, semplicemente perché non c’era nessun componente da indicare, contrariamente a quanto riportato nell’articolo.

Si evince, invece, la confusione tra la Cabina di regia in funzione antipandemica e la Cabina di regia per il Patto per la Salute 2019-2021, un accordo sottoscritto tra il governo e le Regioni con valenza triennale mirato, tra l’altro, a migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini e a uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Nuovo assetto del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da :

• prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, con funzioni di coordinatore del comitato

• prof. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, con funzioni di portavoce del comitato

• dott. Sergio Fiorentino, avvocato dello Stato, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario verbalizzante

• prof. Sergio Abrignani, rappresentante indicato dalla Conferenza delle regioni e province autonome

• dott.ssa Cinzia Caporale, presidente del Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”

• dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi in rappresentanza del Dipartimento della protezione civile

• dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”

• dott. Giorgio Palu’, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, AIFA

• prof. Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute

• ing. Alberto Giovanni Gerli, esperto informatico analisi previsionali (dimissionario 18 marzo 2021)

• prof. Donato Greco, esperto epidemiologico

• prof.ssa Alessia Melegaro – direttore Covid Crisis Lab Università Bocconi