Pasquale Stella Brienza, segretario del Centro democratico della provincia di Matera, abituato a fare i conti e a verificare dati alla mano (è stato assessore al bilancio al Comune di Matera con l’ex sindaco dc Francesco Saverio Acito) costi e benefici,ha le idee chiare sul come affrontare l’epidemia da covid 19 e varianti in corso d’opera. E in una nota chiede che si individui e si specializzi, in un’ unica struttura sanitaria dedicata, per la cura e il trattamento delle persone contagiate dal covid. Una scelta obbligata per evitare contagi inevitabili come, purtroppo, già accaduto a Matera come a Potenza, e per consentire ai cittadini affetti da altre malattie di curarsi in sicurezza. Del resto la situazione che si è creata, con l’altalena periodica dei dati, invita ad affrontare la questione con decisione e senso di responsabilità. Senza dimenticare quanto sta accadendo con i contagi che riguardano, gira gira, nuclei famigliari e parenti,nonostante gli inviti a rispettare le regole antiassembramento e di prevenzione. Una catena infinita che deve fare i conti con l’assenza di covid hotel per consentire di isolare quanti devono trascorrere la quarantena, ma non hanno spazi alternativi alle proprie abitazioni,e non posseggono mansarde, tavernette o seconde case. Pasquale Stella Brienza illustrerà nei prossimi giorni presenterà la richiesta nelle sedi opportune, considerando la ‘salute’ prioritaria per le popolazioni e per l’economia del territorio.

LA NOTA DI PASQUALE STELLA BRIENZA

Il segretario Provinciale del Centro Democratico, Pasquale Stella Brienza, riassume di seguito una proposta semplice che mostra una via per risolvere uno dei problemi più complessi da gestire: il COVID.

“E’ evidente che l’epidemia va affrontata con grande severità ed e altrettanto evidente che purtroppo le strutture sono intasate fino all’impossibile. La nostra proposta é quella di distribuire in maniera razionale la collocazione degli infettati, utilizzando le strutture esistenti e destinando un nosocomio interamente alla cura de virus”. Dopo questa prima affermazione, Stella Brienza continua per rimarcare quello di cui la comunità ha bisogno.

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2021/04/stella-brienza-min2

“Bisogna evitare che i contagiati vengano lasciati in ambienti ad alta frequentazione, scongiurando le potenzialità di passaggio del virus. Gli stessi medici con il personale sanitario devono essere supportati e posti in un sistema che escluda i passaggi nei reparti che ospitano pazienti non contagiati.

Quindi, é perentorio avere la disponibilità di un nosocomio totalmente destinato alla cura dei pazienti COVID 19 per permettere ai medici e al personale della struttura sanitaria di non creare situazioni di contagio essendo questi costretti a passare da un reparto COVID a un altro non COVID. Questa – conclude Stella Brienza – é una proposta semplice, ma che risponde agli aspetti di emergenza che in questo momento affligge i nostri destini. La proposta – assicura Stella Brienza-, sarà sottoposta all’attenzione del Presidente Bardi e dell’assessore Leone, al Prefetto di Matera Rinaldo Argentieri e a Piero Marrese, Presidente della provincia soprattutto, considerando che il nosocomio deve essere baricentrico alla provincia materana in modo da essere logisticamente strutturato per servire la comunità.