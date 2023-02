Cup Unico e senza equivoci. A Milano ricorrono al Tar

Se il Governo e il ministro della Sanità fossero concreti e conseguenziali, dopo tutte le contraddizioni emerse nel BelPaese durante la pandemia da virus a corona il rilancio della Sanità pubblica sarebbe operativo da tempo, rispettando quanto prescrive la Costituzione in tema di diritti. E invece siamo allo strabismo e alle corsie preferenziali per quella privata. La realtà è questa. Si comincia dalla possibilità per un professionalità assunto negli ospedali pubblici, che può fare visite a pagamento ”entro le mura” ospedaliere ”Intra moenia” ma con liste di attesa in tempo reale se si mette mano al portafogli. Per gli altri mesi e mesi. Puoi morire, dicono,in tanti…che si sentono fissare dati all’anno che verrà- per dirla con Lucio Dalla. In Lombardia, dove il Centro di prenotazione unica, volutamente resta in attuato c’è la doppiezza dei tanti Cup ”pubblico privati” che invitano a fare una scelta…Naturalmente i privati offrono meglio, perchè a pagamento. Il caso della denuncia fatta da un paziente durante una trasmissione di Radio Popolare ha indotto Medicina democratica a chiedere un consulto, si fa per dire, al Tribunale amministrativo regionale. Può essere uno scossone per il presidente della giunta regionale Fontana, rieletto per un altro mandato. Le case della salute e via elencando, inaugurate nei mesi scorsi, sono state un fallimento o quasi. Le liste di attesa pubbliche restano lunghe per quanti non possono mettere mano al portafogli. Due pesi e due misure con il gioco del rubapaziente. Bilancia truccata? Fate voi…La parola al Tar.



Multimedica, ricorso al TAR contro il gioco del “rubapaziente”

COMUNICATO STAMPA

Medicina Democratica ha presentato ricorso al TAR: l’obiettivo è fare chiarezza sulla incredibile vicenda dell’Ospedale privato Multimedica, dove, in base a una denuncia fatta da una dipendente nel corso della trasmissione 37e2 su Radio Popolare, gli operatori del call center vengono premiati se gli utenti accettano di effettuare esami e visite in regime privatistico, anziché nel servizio sanitario pubblico. Urgente attivare un centro unico di prenotazione per porre fine a questo assurdo commercio.

Milano, 17 febbraio 2023 “Di fronte al rifiuto da parte di Multimedica di fornire la documentazione richiesta con l’accesso civico agli atti, per fare chiarezza sul grottesco gioco del rubapaziente abbiamo deciso di ricorrere al TAR. I cittadini e gli utenti lombardi hanno diritto di conoscere le modalità e gli accordi attraverso i quali il gruppo sanitario Multimedica, con il meccanismo delle premialità economiche concesse ai propri operatori, cerca di massimizzare i profitti: l’obiettivo infatti è spingere gli utenti ad abbandonare il servizio sanitario pubblico per rivolgersi alle loro strutture private”, ha dichiarato Marco Caldiroli presidente di Medicina Democratica. “ Dobbiamo per questo ringraziare – ha aggiunto – gli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo di Brescia per il loro prezioso aiuto nella stesura del ricorso: è indispensabile fermare questa vergognosa procedura e salvaguardare il diritto alla trasparenza e il diritto alla salute”!

La vicenda, come è noto, era emersa durante la puntata del 2 dicembre dello scorso anno della trasmissione “37e2”, condotta da Vittorio Agnoletto su Radio Popolare: “Grazie a una coraggiosa lavoratrice – ha ricordato Agnoletto- abbiamo reso pubblica la decisione di Multimedica di introdurre una “premialità” economica per gli addetti al call center che riescono a “portare” i pazienti dall’agenda pubblica, dove si paga solo il ticket o addirittura l’accesso è gratuito, a quella privata. Una pratica che non solo conferma l’approccio lombardo ai pazienti trattati come dei clienti da contendersi e non come persone con diritti, ma che spiega anche perché non sia stato ancora attivato un vero centro unico di prenotazione che abbia a disposizione tutte le agende sia delle strutture pubbliche e sia di quelle private convenzionate”.

Dopo aver appreso l’inverosimile faccenda del rubapaziente, Medicina Democratica aveva formalmente richiesto a Multimedica, attraverso un “accesso agli atti”, tutta la documentazione necessaria per valutare la situazione. Ma la società ha risposto solo parzialmente e soprattutto ha negato l’accesso proprio ai documenti relativi alle “premialità” in questione. Per questo la decisione di ricorrere al TAR . “La sanità privata – ha proseguito Marco Caldiroli- approfitta economicamente del suo ruolo di servizio pubblico ma non vuole gli oneri e i doveri che hanno gli enti pubblici. Solo un giudice può restituire ai cittadini il diritto di conoscere le regole e gli interessi economici nascosti di tutti coloro che svolgono un servizio pubblico come la sanità convenzionata.

Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 7616