CUP, liste d’attesa e mobilità sanitaria: le verità nascoste dietro le accuse

“Negli ultimi giorni, alcune dichiarazioni dell’Assessore alla Salute hanno offerto un racconto distorto della realtà, insinuando che il mancato funzionamento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e la crescita della mobilità sanitaria passiva dipendano dalle strutture private accreditate. È un’affermazione ingiusta che va subito confutata, perché infondata e dolorosa, e che colpisce non solo chi, come noi, lavora ogni giorno per garantire servizi pubblici di qualità, ma anche i pazienti che, da anni, subiscono disservizi continui e umilianti senza ricevere risposte adeguate.” E’ quanto lamenta il Presidente U.S.C. (Unione Sanità Convenzionata)- Michele Cataldi in una nota che così prosegue: “Le strutture accreditate e i cittadini sono, insieme, le prime vittime di un sistema regionale che non funziona: blocchi informatici, prenotazioni a centinaia di kilometri, attese infinite, linee telefoniche inaccessibili.

Mentre la Regione parla di efficienza digitale, la realtà quotidiana è fatta di frustrazione, rinvii e diritti negati. Da oltre dieci anni chiediamo integrazione, non privilegi. Dal 2012, Sanità Futura chiede con insistenza di integrare le strutture accreditate nel sistema CUP regionale, per consentire ai cittadini di prenotare le prestazioni alle stesse condizioni delle strutture pubbliche, superando finalmente la falsa dicotomia tra “pubblico” e “privato”: entrambe le componenti fanno parte del Servizio Sanitario Regionale e garantiscono prestazioni a carico del SSR. Non chiediamo vantaggi, ma parità di trattamento, trasparenza ed efficienza. Già allora, Sanità Futura aveva presentato il progetto “4 Torri per la Mobilità”, che prevedeva poliambulatori ai confini regionali per attrarre pazienti dalle regioni limitrofe e ridurre la mobilità passiva.

Nel 2015, con la campagna “Zero Liste di Attesa”, abbiamo indicato con rigore le soluzioni organizzative per collegare liste di attesa e mobilità sanitaria, dimostrando che ogni ritardo di prenotazione spinge i cittadini fuori regione e genera perdite milionarie per la Basilicata. Nel 2019, con una nota formale indirizzata ad ASP e ASM, Sanità Futura ha ribadito la volontà di aderire al CUP “nei termini contrattuali della DGR 727/2018”, chiedendo un tavolo tecnico su interoperabilità, sicurezza, priorità e libertà di scelta del cittadino.

Nel 2020, Polimedica ha elaborato e trasmesso alla Regione il piano “Basilicata Just Care”, perfettamente coerente con il Piano Nazionale Liste d’Attesa, per dimostrare che una gestione integrata pubblico-privato può ridurre i tempi senza aumentare i costi. Nel 2022, a seguito del collasso informatico del sistema CUP, siamo stati i primi a denunciare pubblicamente il disastro, avvisando i cittadini e inviando PEC ufficiali a Regione e ASP per sollecitare interventi urgenti. I disservizi persistono, e chi dovrebbe risolverli preferisce negare l’evidenza o cercare colpe altrove. Ogni giorno operatori e pazienti vivono le stesse difficoltà: ricette bloccate, agende inaccessibili, appuntamenti che saltano, ore al telefono.

Noi queste difficoltà le affrontiamo accanto ai cittadini, non contro di loro. Abbiamo scelto la strada della trasparenza, rendendo pubbliche le nostre segnalazioni e pubblicheremo nei prossimi giorni tutti i documenti e le proposte – dal 2012 a oggi – perché la verità emerga alla luce del sole, in contrapposizione ad ogni mancata trasparenza delle istituzioni. La normativa nazionale è inequivocabile. Il Decreto-Legge 73/2024, oggi convertito in legge, impone a Regioni e Aziende Sanitarie di garantire il pieno funzionamento dei sistemi di prenotazione, l’integrazione dell’offerta pubblica e accreditata, e la riduzione dei tempi di attesa attraverso strumenti informatici efficienti e trasparenti. Nulla di tutto questo è stato realizzato. Intanto, restano sullo sfondo le liste di attesa un saldo di mobilità passiva superiore ai 50 milioni di euro annui. Le strutture accreditate hanno fornito collaborazione, dati, proposte e soluzioni; la Regione, invece, ha mancato di garantire la regia, il coordinamento e la trasparenza che la legge e il buon senso richiedono. Ci vuole confronto vero. Di fronte all’attuazione della DGR 513/2025 sulle liste d’attesa, chiediamo all’Assessore di cambiare metodo. Servono meno accuse e più confronto. Serve riconoscere che la competenza e l’esperienza delle strutture accreditate rappresentano un valore per l’intero sistema sanitario lucano. Chiediamo un tavolo permanente di lavoro, fondato su collaborazione, trasparenza e responsabilità condivisa, per restituire credibilità alla Basilicata e fiducia ai cittadini. Non è più accettabile ricevere accuse o minacce velate, dopo anni di collaborazione leale e di rispetto delle regole. Siamo certi che l’Assessore non sia stato adeguatamente informato dai propri uffici, perché non vogliamo credere che si possa consapevolmente mistificare la realtà. Diversamente, dovremmo chiederci se in Basilicata stia diventando pericoloso dire la verità, e se chi agisce con correttezza e trasparenza debba iniziare a temere vessazioni o ritorsioni solo per aver denunciato i disservizi di un sistema che non funziona. Noi non accetteremo mai questa logica.

Abbiamo sempre operato nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini, e continueremo a farlo, ma pretendiamo rispetto reciproco, verità nei fatti e responsabilità nelle parole.”

