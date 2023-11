Cup eliminacode ”razionale” da domani all’Ospedale di Matera

In coda, comunque, per pagare quel ticket che consente di fruire di prestazioni all’Ospedale Madonna delle Grazie dove, nel recente passato, erano state evidenziate perplessità da parte dei cittadini circa le modalità e i tempi di attesa davanti agli sportelli del Centro di prenotazione unica. Da domani, venerdì 10 novembre, entrerà in funzione un sistema eliminacode che dovrà mettere ordine nella materia, in concomitanza che la nuova società che gestirà il servizio. Non resta che attendere il primo giorno di rodaggio e fare le valutazione del caso, dopo aver fatto la fila.

IL COMUNICATO DELLA ASM

SARA’ RIATTIVATO DOMANI L’ELIMINACODE AGLI SPORTELLI CUP DELL’OSPEDALE DI MATERA

In merito ad alcuni articoli comparsi sulla stampa locale relativi al mancato funzionamento dell’eliminacode presso gli sportelli del Cup all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, l’Azienda Sanitaria Locale precisa che il problema si è verificato a causa del passaggio dal vecchio impianto eliminacode al nuovo. Infatti con l’insediamento (qualche settimana fa) della nuova azienda che gestisce il servizio CUP dell’ASM è stato introdotto un nuovo apparato eliminacode con una nuova interfaccia ed una diversa logica di funzionamento nella gestione delle prenotazioni e dell’ordine di arrivo che tiene conto di diversi parametri.



La logica di funzionamento del nuovo sistema, tuttavia, aveva creato disguidi tra gli utenti perché in qualche caso poteva accadere che una persona arrivata per ultima potesse accedere al pagamento del ticket dopo una attesa breve rispetto ad altri utenti già in coda. Per evitare discussioni tra gli utenti sull’ordine di arrivo, il sistema è stato ritarato e, contestualmente, il personale del CUP ha richiesto all’azienda che gestisce il software dell’eliminacode di apportare alcune modifiche volte a semplificarne la logica di funzionamento. Proprio nel pomeriggio di oggi l’azienda ha convocato il personale del CUP per illustrare le modifiche effettuate e per formare gli operatori delle casse al nuovo sistema che è in uso anche nell’ospedale di Policoro. Pertanto da domani l’apparato eliminacode sarà riattivato alla luce delle modifiche di sistema effettuate, ponendo fine ai disagi verificatisi in questi ultimi giorni.

Matera, 9 novembre 2023