Non è la prima volta che ci occupiamo di quella che dovrebbe essere una eccellenza della sanità di Basilicata,l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di Rionero in Vulture (Potenza) nella lotta e cura alle malattie oncologiche. E ogni volta ci tocca fare la conta di quello che non c’è, a cominciare dalla carenza di organici, a quella di alcuni servizi e attrezzature denunciate dall’associazione Agata. L’ultima, quella delle dimissioni del direttore generale Luigi Mandia, passato alla Asp di Catanzaro, ha aumentato perplessità sul futuro della struttura e sul silenzio di quanti, a partire dalla Regione Basilicata, dovrebbero investire in concreto e sostenere le strutture di eccellenza. Anzicchè attendere la ‘’panacea’’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La gente di Basilicata, da Potenza a Matera, da Melfi a Lagonegro, da Policoro a Tricarico, è stanca di promesse e di tanta mediocrità e insensibilità che contrassegna l’operato di quanti avrebbero dovuto frenare tanto sfascio. Pasquale Tucciariello, che continua a trattare l’argomento dentro e fuori l’associazione Leone XIII, ci offre l’ennesimo ‘’cahier de doleance’’ (dal francese quaderno delle richieste e delle inadempienze, naturalmente) sul Crob e sul suo ‘degradato’ presente. Ha ragione. La Sanità di Basilicata paga per vecchie e nuove incompetenze. Attendiamo ‘’mea culpa’’ …



Crob Irccs, il Ds se ne va.

E’ proprio così: il direttore sanitario del Crob, Luigi Mandìa, si è dimesso e, seduta stante, senza preavviso, in aperta polemica con quel direttore generale venuto da chissà dove, è andato via. Via, da quel Dg arrivato a Rionero forse sostenuto da un curriculum di tutto rispetto. Perché le cose spesso vanno così: si costruiscono e si confezionano curricula, che contano molto a quanto pare nella pubblica amministrazione, a danno dei risultati che invece non si contano, per quantità e per qualità, dopo sei mesi di lavoro, al massimo dopo un anno. E a distanza di un anno e mezzo vediamo quali sono i risultati prodotti dal direttore generale, Gerardo Di Martino.

La dotazione organica per i ricercatori, in questo istituto di ricerca, è di circa 60 unità: ne sono rimasti 9 con 4 dipendenti di supporto alla ricerca (molti sono andati via). Vanno via due anestesisti, 2 radiologi, 2 oncologi, un ematologo, altri 2 ricercatori sarebbero pronti alla partenza a breve. E’ andato in pensione il medico responsabile hospice e non è stato sostituito, ci sono solo due fisici con contratto a termine, c’è un solo ginecologo, interventi complessi in urologia e ginecologia non si riescono ad effettuare perché gli specialisti sono assolutamente pochi. Mancano altri medici, altri infermieri, altri operatori sociosanitari, c’è nervosismo e conflittualità sindacale (Fials, il maggiore sindacato nel Crob, è sul piede di guerra apertamente in polemica con direttore generale). I pochi medici di valore rimasti potrebbero anch’essi demotivarsi per una gestione complessiva che turba fortemente i reparti. Ora l’ultima di ieri, le dimissioni del direttore sanitario. Chi va via così, in questo modo, in tronco, merita il nostro disappunto; più ancora chi lo ha messo in queste condizioni. Quel dg deve andare via da Rionero. Lo sta affossando il Crob. E se non si interviene neanche stavolta, si è complici.

Pasquale Tucciariello, Centro Studi Leone XIII