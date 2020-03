La Natura prima o poi si riprende e con gli interessi quello che in termini di sostenibilità, risorse e salute per uomini, animali, ecosistema le è stato sottratto dalla globalizzazione e dalla produttività forzata del profitto per il profitto economico, senza prevedere o rendersi conto dove si andrà a parare. Se le malattie professionali, tumorali, le malattie rare aumentano a prescindere dalle fasce di età, il mutamento del clima ha fatto saltare le stagioni e l’innalzamento delle temperature del Pianeta sta facendo sciogliere i poli, i ghiacciai e fanno avanzare la desertificazione, con un aumento della povertà in buon parte dei Paesi significa che si è superata abbondantemente ogni limite . E la pandemia da ”coronavirus” rappresenta, insieme alla guerra economiche tra grandi potenza, Usa e Repubblica popolare cinese in particolare, ed energetiche, il grimaldello per far saltare le borse. Medicina democratica nella articolata riflessione che pubblichiamo di seguito è un invito ad attivare una ”svolta” nelle politiche di prevenzione della salute. Parole sante, urlate ma con rispetto per quanti non ci sono più in Sardegna, Piemonte, Lombardia, Basilicata, Puglia dove le malattie professionali continuano a seminare morte. E i tagli alla sanità hanno fatto il resto. Quanti ‘se’…parlando delle carenze di strutture, attrezzature, di organici di medici e infermieri carenti con il paradosso di tanti giovani medici finiti all’estero a causa dei bilanci contingentati dell’Unione Europea sono emersi in questi giorni di impennata di positività e decessi procurati dal virus ”a corona”? Tanti, troppi e Medicina Democratica con una mano sul buon senso invita a cambiare rotta. E chissà con questo disastro epidemiologico le cose non cambino.

Milano 21 Marzo 2020

COMUNICATO STAMPA



Appello di Medicina Democratica: oltre l’emergenza, necessaria una svolta decisiva nella gestione

della salute e della sanità pubblica in Italia: senza partecipazione non c’è prevenzione e senza

prevenzione non c’è salute

” Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari dei medici, 17 purtroppo ad

oggi, deceduti per l’epidemia del coronavirus Covid-19 – ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente

Nazionale di Medicina Democratica- si tratta di vittime del lavoro, una vera e propria strage di

persone impegnate, oltre ogni limite, contro un temibile nemico, senza le necessarie misure di

protezione, così come accade purtroppo in tanti, troppi luoghi di lavoro. Una strage a cui occorre

porre argine con ogni mezzo: l’8,3% dei 47.021 contagi complessivi, è costituito da operatori

sanitari, fra cui anche nostri associati. A loro va la nostra solidarietà e la nostra più profonda

riconoscenza per quanto hanno fatto: ciò che è accaduto, certo, è’ stato un evento imprevisto, ma

non imprevedibile!”

Per questo, Medicina Democratica, da oltre 40 anni impegnata nella difesa della salute dei

lavoratori e dell’ambiente, lancia un forte appello e una mobilitazione affinché questa immane

tragedia sia l’occasione per imprimere una svolta decisiva nella gestione della salute in Italia:

“L’epidemia di coronavirus ha di fatto “slatentizzato” le carenze del sistema sanitario pubblico, da

tempo da noi denunciate – ha aggiunto Marco Caldiroli- dovute alla politica bipartisan, applicata da

decenni, di definanziamento e tagli al SSN, le cui conseguenze ora tocchiamo tragicamente con

mano”.

Fra il 2010 e il 2019 il Sistema SanitarioNazionale “ha perso” 45.000 posti letto e 43.386

dipendenti, di cui 7.625 medici e 12.556 infermieri: questo è i risultato del definanziamento del

SSN cumulato in questo decennio pari a 37 miliardi di euro. Carenze e inadeguatezze strutturali,

chiusura di reparti e/o ospedali pubblici, gravi carenze strumentali, completano il quadro. Si tratta di

dati spaventosi, elaborati da Medicina Democratica su dati Fondazione GIMBE e Istituto di

Ricerca NEBO.

“Siamo consapevoli di tutto ciò – ha aggiunto Marco Caldiroli- e per questo siamo infinitamente

grati a quanti, negli ospedali e nelle strutture pubbliche si stanno adoperando per salvare vite

umane, oltre ogni limite, nonostante le gravi carenze e inadeguatezze”.

Occorre, quindi, necessariamente invertire la rotta intrapresa, in particolare, con le diverse forme

di “sanità integrativa”, incluso il cosiddetto “welfare aziendale” e la cosiddetta “autonomia

regionale differenziata”.

“Medicina Democratica- ha sottolineato Caldiroli- ritiene, infatti, indispensabile, salvaguardare un

Servizio Sanitario Nazionale, fondato sull’art. 32 della Costituzione e sui principi ed obiettivi

universalistici, stabiliti dalla Legge istitutiva, la 833/1978. E’ necessario far sì che ogni spesa in

campo sanitario diventi un vero investimento sulla salute collettiva, recuperando le risorse a partire

dalla riduzione delle spese militari” : occorre dotare il SSN di un finanziamento adeguato, a livello

almeno dei Paesi più avanzati dell’OCSE, con l’obiettivo di adeguare la dotazione di personale e

portare il numero di posti letto dagli attuali 3 per mille abitanti ( es. Lombardia) a 8 per 1.000,

garantendo nel contempo una modulazione congrua dei posti letto in terapia intensiva”.

Medicina Democratica ritiene inoltre che si debba agire su questi punti chiave: eliminare le forme di

prestazioni “intramoenia” nel servizio pubblico; potenziare il ruolo dei medici di base; realizzare

una rete di presidi, ospedalieri e sul territorio, in grado di rispondere alle variazioni della domanda;

decentrare la “governance” del sistema ponendola fuori da logiche accentratrici e burocratiche

anche a livello regionale, in cui pochi decidono su tutto; la definizione degli obiettivi deve vedere

la partecipazione delle comunità locali e le rappresentanze popolari; l’attuazione del diritto alla

salute deve essere olistico, ove la persona è intesa nella sua interezza, a partire dalle condizioni di

lavoro, di vita e ambientali per “ricostruire” le dinamiche della malattia, prevenirla e curarla nel

modo giusto.

Questi obiettivi implicano un’ampia iniziativa di lotta per l’eliminazione degli infortuni sul lavoro e

delle malattie professionali, come pure per la bonifica dei territori e degli ambienti di lavoro, per

garantire condizioni di salubrità di vita per tutti, riorganizzando i servizi territoriali di prevenzione,

anch’essi a ranghi sempre più ridotti e con funzioni sempre più formali. Un’altra iniziativa in tal

senso sono le “case della salute”, secondo le migliori esperienze nazionali ed europee realizzate a

partire dalle proposte (1972) formulate dal Prof. Giulio A. Maccacaro, tra i fondatori di Medicina

Democratica, già direttore dell’Istituto di Biometria e Statistica Medica Università Statale di

Milano .

Bisogna essere consapevoli che l’emergenza COVID-19 è correlata alla drammatica crisi

ambientale, conseguente un modello economico capitalistico, fondato sul prelievo illimitato di

risorse dal Pianeta, il loro spreco e la produzione sempre maggiore di rifiuti. “Niente- ha

sottolineato Caldiroli- dovrà più esser come negli ultimi decenni, caratterizzati da politiche volte

alla privatizzazione della sanità, con la conseguente contrazione del diritto alla salute! ”

