C’è poco da festeggiare. Diminuiscono i contagi perchè scarseggiano i tamponi per gli esami, come è accaduto per quella polveriera epidemica che è l’Ospedale di Tricarico dove di sanificazione ancora non si parla. E i dati, tra incroci di curve gialle, rosse e blu (quelle delle morti) inducono a prendere tutto con le pinze. Ne è consapevole l’astronomo materano Franco Vespe con i suoi grafici da pre cena. Niente voli pindarici e del resto sappiamo come finì Icaro con le sue ali di cera che si avvicinò troppo al sole… Ma veniamo alle elaborazioni a cavallo del 30 e del 31 marzo, che hanno lasciato spazio il 1 aprile alla prima nevicata del 2020.

“I dati – scrive Franco Vespe-confermano il trend roseo del calo, ormai inesorabile, dei contagi. Esso oggi si è ulteriormente consolidato. La robustezza della stima viene rivelata dal fatto che: caso peggiore, linea blu, e caso migliore, linea verde, sono praticamente indistinguibili. Il picco lasciato alle spalle è ormai lontano, ad una settimana da noi. Non si può dire la stessa cosa per i decessi. Sono andati al di sopra della forchetta prevista e, pur non cambiando di molto la data della svolta (dal 27 al 28 Marzo), hanno fatto lievitare la proiezione sui decessi totali finali. Ormai la forchetta prevista [18950-20500] è ulteriormente lievitata e ci sta facendo avvicinare a quota 20.000. Questo perchè stiamo avendo un picco troppo piatto! Questi numeri rendono maggiormente ballerine le nostre stime. Lo dimostra il fatto che caso peggiore e caso maggiore sono ancora ben distinguibili”. Casi e casini, virus a corona permettendo