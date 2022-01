Se il report del 19 gennaio è questo su 7055 tamponi molecolari e allora la guardia deve essere sempre pià alta, viste le avvisaglie in alcune residenze sanitarie assistiti e le varianti delta e omicron che passano da un luogo all’altro. Il calo delle temperature come dice un antico adagio ”non ammazza i microbi”, per cui meglio essere prevenuti: mascherina, distanze e lavaggio delle mani. Crescono le vaccinazioni con le prime dosi che in Basilicata toccano l’82,6 per cento, 75,7 pe le secondi e 45,3 le terze. Mondo della scuola alle prese con la didattica a distanza, sopratutto tra i piccoli delle elementari. Si rincorre il picco a colpi di piccone… E,intanto, la Cna in una nota – che pubblichiamo più avanti- valuta le misure di accesso ad alcune attività con il greenpass, preannunciando una richiesta al prefetto di convocazione dell’Osservatorio della legalità per misure di contrasto al lavoro nero.



Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 20 gennaio (dati 19/01)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 gennaio, sono state effettuate 5.145 vaccinazioni.

A ieri sono 457.052 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,6 per cento), 418.749 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,7 per cento) e 250.820 (45,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.126.621 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 95 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.055 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.396 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 780 guarigioni.

Si segnalano, inoltre, 3 nuovi decessi di persone residenti a Potenza, Lauria, e Tursi.

Si segnalano, inoltre, 3 nuovi decessi di persone residenti a Potenza, Lauria, e Tursi.



LA NOTA DELLA CNA

CNA: Servizi alla persona, dal 20 gennaio scatta il green pass, guardia alta sul lavoro nero con richiesta di intervento degli Organi preposti ai controlli da attivare a cura del Prefetto.

Da oggi 20 gennaio scatta l’obbligo di esibire il Green pass base, cioè ottenibile anche con un tampone negativo, per usufruire dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti. Una misura introdotta dall’ultimo decreto entrato in vigore dall’8 gennaio mirata a scongiurare un ulteriore inasprimento delle restrizioni che potrebbe avere effetti negativi sulle attività commerciali.

Così, a pochi giorni dall’introduzione delle nuove regole anti-Covid, gli operatori già si stanno organizzando per effettuare i controlli, ma soprattutto per avvisare in anticipo di questa misura la loro clientela tramite tutti i canali disponibili: Whatsapp, sms e social.

“In larga scala la categoria vede di buon occhio questa misura perché utile a scongiurare possibili chiusure”, commenta Anna Fontana referente Cna Matera per la categoria” Anche tra i clienti in gran parte apprezzano la norma perché garantisce maggiore sicurezza. Tra i pochissimi scontenti ci sono quelli che minacciano di non venire più. Ma se sono disposti a rivolgersi al sommerso, è meglio perderli che trovarli”.

Rispetto a quest’ultimo aspetto, afferma Bruno Paolicelli Presidente Vicario Cna Matera, chiederemo a S.E. il Prefetto di Matera Dr. Sante Copponi di convocare quanto prima il neo costituito Osservatorio Provinciale per il monitoraggio delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario e per la promozione della legalità nel periodo post emergenza da COVID-19 con all’ordine del giorno le misure di contrasto al lavoro nero. Del nostro stesso avviso la Presidente della Confesercenti Matera Angela Martino che si unisce all’appello della nostra Associazione.

L’obbligo, conclude Anna Fontana, resterà in vigore fino al 31 marzo, le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai mille euro. Se è un lavoratore a non avere la certificazione verde è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Nel caso in cui il dipendente acceda al luogo di lavoro senza pass, “il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura.

Matera, 20.01.2022