Il dato è riferito a sabato 19 febbraio con 2733 tamponi (703 molecolari e 2030 antigenici) di cui 426 sono risultati positivi (417 residenti in Basilicata). I decessi , verificatisi a Matera presso l’ospedale Madonna delle Grazie. Si tratta di due persone vaccinate della provincia di Matera di 75 e 71 anni , originarie di Bernalda e Miglionico. Nella stessa giornata si sono registrate 451 guarigioni. Sono attualmente 106 le persone ricoverate: 64 nell’ospedale San Carlo di Potenza ( nessuna in terapia intensiva) e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera ( 1 in terapia intensiva). Fin qui il report di finesettimana, con il consueto invito a non abbassare la guardia,mentre ha destato l’attenzione dei media internazionale la positività al covid della Regina Elisabetta di Inghilterra, che ha 95 anni. Contagio regale.