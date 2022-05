E’ il dato principale bollettino della task force di Basilicata di contrasto all’epidemia di coronavirus e varianti, relativo alle rilevazioni effettuate domenica 15 maggio. Nessun decesso .Negli ospedali lucani sono ricoverate 86 persone, delle quali due in terapia intensiva, una presso l’0spedale San Carlo di Potenza e una al Madonna delle Grazie di Matera. I residenti attualmente positivi sono 29.055 e di questi 28.969 si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia a oggi il tributo di vittime lucane da covid 19 è stato di 875 persone. Le guarigioni sono state 102.068.



REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 16 MAGGIO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 15 maggio 2022

Totale test di giornata n. 906

TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 191

Totale test negativi di giornata n. 715

Tamponi molecolari di giornata n. 129

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 9

Tamponi molecolari negativi n. 120

Test antigenici rapidi di giornata n. 777

TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 182

Test antigenici rapidi negativi n. 595

Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 661.034

Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 378.908

Persone testate n. 349.142

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 86

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 17

Medicina Interna COVID n. 15

Medicina d’Urgenza n. 8

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 0

Medicina Interna COVID n. 4

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 181

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 0

POSITIVI TOTALI N. 191

Positivi residenti n. 189

Positivi residenti provincia di Potenza n. 127

Positivi residenti provincia di Matera n. 62

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti

Abriola 1

Acerenza 2

Atella 1

Avigliano 1 1 1

Banzi 4

Baragiano 1 1

Barile 1

Bernalda 2 2 1

Brienza 2 2 1

Brindisi di Montagna 2 2

Calciano 1

Cancellara 1 1

Castronuovo di S. Andrea 2

Cersosimo 4

Colobraro 2 2

Craco 1 1

Episcopia 2

Ferrandina 1 1

Filiano 4 4

Gallicchio 2 2

Garaguso 1 1

Genzano di Lucania 2 2 11

Gorgoglione 1 1

Grassano 3 3 7

Grottole 2

Grumento Nova 1

Guardia Perticara 1

Irsina 2

Lagonegro 1 1

Latronico 5 5

Lauria 1 1 3

Lavello 1 4 5 27

Maratea 8 8 1

Marsico Nuovo 1 1 4

Marsicovetere 2 2 3

Maschito 1 1 1

Matera 27 27 10

Melfi 1 11 12 2

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti

Moliterno 1 1 1

Montemilone 1 1 1

Montescaglioso 1 1 3

Muro Lucano 1

Nova Siri 8 8 8

Oliveto Lucano 1

Palazzo San Gervasio 1 1

Paterno 1 2 3

Picerno 2

Pietragalla 4 4

Pignola 3 3 1

Pisticci 5 5 6

Policoro 5 5 3

Pomarico 1 1

Potenza 3 33 36 8

Rapolla 1 1

Rionero in Vulture 4 4

Rotonda 2

Ruoti 1 1 1

Salandra 1 1

San Chirico Raparo 3

San Martino d’Agri 1

Sant’Angelo le Fratte 1 1

Sant’Arcangelo 1 1 2 2

Sarconi 2 2 1

Satriano di Lucania 1 1

Scanzano Jonico 2

Senise 2 2 3

Tito 3 3

Tramutola 6

Tricarico 3

Tursi 2 2 1

Vaglio Basilicata 1

Valsinni 1 1 1

Venosa 8 8 18

Vietri di Potenza 1 1 1

Viggianello 1 1 1

Viggiano 1

TOTALI RESIDENTI 9 180 189 179

Test Molecolari Test rapidi Totali

Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 0 1 1

Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 0 1 1

TOTALE GENERALE

9

182

191

GUARITI TOTALI N. 181

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 179

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n.

2

Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata n.

0

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 29.055

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 28.969

DECEDUTI RESIDENTI N. 875

GUARITI RESIDENTI N. 102.068

Potenza, 16 maggio 2022

Task Force Regione Basilicata