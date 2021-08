Man mano che si avvicina la riapertura delle scuole, in Basilicata il 13 settembre, e aumenta in maniera moderata la curva dei contagiati con i ricoveri ospedalieri, ci si accorge – quanta ipocrisia – che c’è uno zoccolo duro di non vaccinati tra il personale scolastico e sanitario e con i presidi (altra polemica) sanzionati se non vigilano se i docenti non entreranno in classe con la doppia dose e quindi con il certificato verde. Del resto era prevedibile, visto che il vaccino è su base volontaria, e si è fatto di tutto per disinformare, scoraggiare sull’uso dei vaccini anticovid 19 e sull’equivoco strumentale sull’efficacia di questa o quella marca di vaccini. Il Governo, prima con Conte e ora, nonostante i riaggiustamenti del governo guidato da Mario Draghi e dal responsabile di settore generale Francesco Paolo Figliuolo, certe sbavature ancora si notano. E cosa grave è che il nostro BelPaese continua a non produrre vaccini, ma a comprarli…con una scala di priorità, che ha messo in fondo alla scala Astrazeneca. E la Basilicata? Si dà da fare, anche con le iniziative individuali dei sindaci e il supporto dell’esercito e con una buona percentuale di ragazzi, che si reca nei punti vaccinali. Nella rilevazione di ieri sono stati 72 i positivi, su 1012 tamponi eseguiti. E sono cominciate anche le vaccinazioni tra i migranti nel territorio della Asm. Una settantina in primo giorno.



Potenza, 24 agosto 2021

Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 24/8 (dati 23/8)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 agosto, sono state effettuate 3.325 vaccinazioni.

A ieri sono 390.489 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (70,6 per cento) e 309.501 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (55,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 699.990 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.012 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 72 (e di questi 69 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 45 guarigioni.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd