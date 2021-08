Calano i covid positivi in Basilicata, quasi la metà rispetto al 24 agosto, su 798 tamponi processati e prosegue la campagna vaccinale in vista dell’apertura delle scuole e tra i migranti che lavorano nei campi. Un dato positivo che dovrebbe contribuire a ridurre quella parte di popolazione che, per convinzione, scetticismo o per aspetti logistico organizzativi, ha deciso di non vaccinarsi contro il covid e le sue varianti. E allora la Asm ha deciso di andare nei paesi per colmare lacune e ritardi, nel solco dell’antico detto ” Se la montagna non va da Maometto …” è quest’ultimo che si muove. Bene. Attendiamo i risultati di questa operazione, concordata con Anci e Opi. Occorre far presto..



Vaccinazioni e test covid-19, aggiornamento del 26 agosto

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 agosto, sono state effettuate 2.743 vaccinazioni.

A ieri sono 393.396 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (71,1 per cento) e 312.580 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (56,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 705.976 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 798 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 – e tra questi 41 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 28 guarigioni tutte relative a residenti in Basilicata.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.

Ufficio Stampa Regione Basilicata

Campagna vaccinale, unità mobile ASM dal 28 agosto in provincia di Matera

L’ASM comunica che per completare la campagna di vaccinazione e raggiungere anche gli utenti più restii ha predisposto la prima unita mobile di vaccinazione. Il team è composto da un medico e due infermieri ed è sempre seguito da un’ambulanza per garantire l’emergenza urgenza.

Congiuntamente il Presidente dell’ANCI- Andrea Bernardo e il Presidente OPI – Vita Spagnuolo stanno predisponendo il cronoprogramma con le date e gli orari per ogni singolo Comune.

I Sindaci metteranno a disposizione la logistica già utilizzata per le vaccinazioni degli over 80 e raccoglieranno le adesioni dei non vaccinati di qualunque fascia di età, fermo restando che sarà data priorità agli over 60. Le operazioni di vaccinazione saranno organizzate a scaglioni per garantire il distanziamento ed evitare eventuali code. Sabato 28 agosto sarà la prima giornata di attività presso i Comuni di Colobraro, San Giorgio, e Valsinni.

Nel commentare la notizia il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime “un ringraziamento la sinergia istituzionale tra ASM, ANCI, operatori medici e sanitari per coprire tutti i comuni del materano, coinvolgere e convincere gli scettici. Serve un ultimo sforzo – sottolinea Bardi – la campagna vaccinale in Basilicata non si è mai fermata e dobbiamo vaccinare quanto prima tutti i lucani”.