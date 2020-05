Quando un sindaco si rivolge ai concittadini dalle pagine social c’è sempre da stare all’erta, sopratutto in questa fase di transizione che vede il contagio da coronavirus dietro l’angolo. E così il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, in un video comunica che in Paese c’è stato un nuovo caso.

E con un invito preciso a evitare di voler sapere a tutti i costi chi è.”Chiedo la cortesia – dice Mancini.Non facciamo la caccia alle streghe, evitiamo è antipatico. Non chiedetemi chi è . C’è una legge sulla privacy, che è ferrea. L’ invito è a rimanere a casa , non abbassate la guardia e adottate tutte le misure”.

Ma ci sono anche note positive. “La prima -aggiunge Mancini- è che il cittadino risultato positivo tre giorni fa con la seconda serie di tamponi è risultato negativo. Negativi anche a tutti i soggetti della Casa famiglia Caris, lavoratori e ospiti ”.