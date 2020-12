Se il calo della curva dei contagi diminuisce, con un aumento delle guarigioni, la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi induce a un moderato ottimismo, che riduce i rischi di stress del sistema sanitario nazionale e locale, con l’annuncio di campagne di vaccinazione alle porte o quasi, dall’altra è opportuno non darsi alla pazza gioia del ”liberi tutti” o alimentare facili entusiasmi. Il rapporto della fondazione Gimbe di Bologna dell’ultima settimana di riferimento https://www.gimbe.org/ invita Governo, esperti e cittadini a guardare al 2021 tenendo i ”piedi ben piantati per terra”. Anche perchè le voci di allentamento di alcuni provvedimenti durante e dopo le festività natalizie rischiano di far saltare le previsione che tutto è sotto controllo e gli appelli al senso di responsabilità individuale e collettivo saranno accolti. Riportiamo alcuni passi del Rapporto che ci ha colpito per la serietà delle considerazioni.



«Siamo in una fase estremamente delicata dell’epidemia – ribadisce Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE – per almeno tre ragioni: innanzitutto con oltre 700 mila attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti; in secondo luogo, ci attendono lunghi mesi invernali che favoriscono la diffusione di tutti i virus respiratori; infine, sino a metà gennaio non sapremo se l’impatto dell’influenza sarà, come auspicato, più contenuto rispetto alle stagioni precedenti. In tal senso, arrivare a quel momento con gli ospedali saturi potrebbe avere conseguenze disastrose per la salute e la vita delle persone».

«Altri due elementi – conclude Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – completano la tempesta perfetta che rischia di innescare la terza ondata. Alla vigilia delle festività natalizie, tutte le Regioni si avviano a diventare gialle, un colore che non deve essere letto come un via libera, ma impone il rispetto di regole severe per impedire assembramenti e ridurre al minimo i contatti sociali tra persone non conviventi. Infine, l’auspicato e (speriamo) imminente arrivo del vaccino non deve costituire un alibi per abbassare la guardia: nella più ottimistica delle previsioni, infatti, un’adeguata protezione a livello di popolazione potrà essere raggiunta solo nell’autunno 2021 con una massiccia adesione delle persone alla campagna di vaccinazione». E quest’ultimo passaggio è illuminante e chiude il cerchio. I vaccini? Certo. Ma non saranno risolutivi. Il covid 19 con le sue varianti stagionali, proprio come i virus influenzali, sono lì come i vaccini annuali e come il business miliardario che ci gira intorno.