Corsa al vaccino per gli over 60. Ieri 1167 positivi, 1 decesso e 531 guariti

Senza prenotazioni è inutile precipitarsi ai punti vaccinali. E allora occorre attendere che tende del Qatar e altri punti vaccinali si riorganizzano con personale adeguato. Non è semplice vista la carenza di organici ormai cronica, di medici e infermieri, acuita dal periodo estivo. La Basilicata fa registrare il consueto numero di contagi. Nella giornata di ieri sono stati 1.167 i positivi , dopo l’esame di 3.096 tamponi. Ci sono stati un decesso e 531 guarigioni. I ricoverati sono 95 e nessuno in terapia intensiva.

I lucani attualmente positivi sono 14.557. Il bilancio delle

vittime lucane della pandemia è di 913. Le guarigioni sono state 140.939 .



IL REPORT

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 del 14 LUGLIO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 13 luglio 2022

Totale test di giornata n. 3.096

TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.167

Totale test negativi di giornata n. 1.929

Tamponi molecolari di giornata n. 339

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 101

Tamponi molecolari negativi n. 238

Test antigenici rapidi di giornata n. 2.757

TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 1.066

Test antigenici rapidi negativi n. 1.691

Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 675.909

Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 451.024

Persone testate n. 367.106

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 95

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 0

Medicina Interna COVID n. 19

Medicina d’Urgenza n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia (S.I.) n. 7

Medicina Interna COVID n. 19

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 531

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Matera (sesso maschile, anno di nascita 1938, deceduto in data 13/07/2022 presso

P.O. di Matera, reparto Pneumologia COVID-19);

Pag. 2 di 5

POSITIVI TOTALI N. 1.167

Positivi residenti n. 1.117

Positivi residenti provincia di Potenza n. 702

Positivi residenti provincia di Matera n. 415

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totale Guariti

Abriola 3 3 2

Accettura 3 3 1

Acerenza 1 2 3

Albano di Lucania 6 6 2

Aliano 3 3 1

Anzi 1 1 4

Atella 8 8 4

Avigliano 29 29 17

Balvano 1 6 7 1

Banzi 3 3

Baragiano 1 1

Barile 4 4 5

Bella 10 10 4

Bernalda 1 20 21 1

Brienza 1 5 6 5

Calvello 2 2 1

Calvera 4 4

Cancellara 1 1 1

Carbone 3 3

Castelluccio Inferiore 2 2 2

Castelluccio Superiore 4 4 2

Castelmezzano 2 2

Castronuovo di S. Andrea 3 3 2

Cersosimo 1 1 2

Chiaromonte 4 5 9 3

Cirigliano 1 1

Corleto Perticara 2 2 1

Episcopia 1 1 6

Fardella 2 2 4

Ferrandina 21 21 1

Filiano 8 8

Forenza 1 5 6 4

Francavilla in Sinni 6 11 17 7

Gallicchio 4 4

Garaguso 1 1

Pag. 3 di 5

COMUNE Test

molecolari

Test rapidi Totale Guariti

Genzano di Lucania 11 11

Ginestra 2 2

Grassano 9 9 5

Grottole 6 6 9

Grumento Nova 3 3 6

Guardia Perticara 0 1

Irsina 1 3 4

Lagonegro 9 9 6

Latronico 1 7 8 2

Laurenzana 3 3 1

Lauria 7 17 24 15

Lavello 16 16

Maratea 4 4 6

Marsico Nuovo 5 5 7

Marsicovetere 10 10 6

Maschito 0 5

Matera 9 145 154 80

Melfi 1 25 26 4

Miglionico 3 3 5

Missanello 7 7

Moliterno 1 12 13

Montalbano Jonico 1 15 16 8

Montemilone 1 1

Montemurro 1 4 5

Montescaglioso 17 17 10

Muro Lucano 7 7 1

Nemoli 2 2 2

Nova Siri 1 7 8 2

Oliveto Lucano 1 1

Oppido Lucano 12 12

Palazzo San Gervasio 2 2

Paterno 2 2

Pescopagano 1 12 13

Picerno 17 17 6

Pietragalla 1 6 7 3

Pietrapertosa 1 1

Pignola 16 16 3

Pisticci 42 42 7

Policoro 4 41 45 20

Pomarico 4 4 3

Potenza 14 113 127 90

Rapolla 2 3 5 1

COMUNE

Test

molecolari Test rapidi Totale Guariti

Rionero in Vulture 2 17 19 10

Ripacandida 3 3 1

Rivello 6 6 4

Roccanova 2 2

Rotonda 6 6

Rotondella 6 6

Ruoti 1 1 2 1

Salandra 8 8

San Chirico Raparo 0 3

San Fele 5 5

San Giorgio Lucano 0 2

San Martino d’Agri 4 6 10 1

San Mauro Forte 0 3

San Paolo Albanese 0 1

San Severino Lucano 1 4 5

Sant’Angelo le Fratte 2 2 3

Sant’Arcangelo 1 7 8 10

Sarconi 2 2

Sasso di Castalda 2 2

Satriano di Lucania 4 4 1

Savoia di Lucania 9 9 1

Scanzano Jonico 11 11 7

Senise 8 9 17 8

Spinoso 6 6 6

Stigliano 3 3 9

Teana 2 3 5

Terranova del Pollino 1 1 1

Tito 3 15 18 4

Tolve 1 1 2 1

Tramutola 6 6 15

Trecchina 1 4 5 2

Tricarico 11 11 7

Trivigno 0 7

Tursi 12 12

Vaglio di Basilicata 1 1 4

Valsinni 1 4 5 2

Venosa 2 30 32 12

Vietri di Potenza 4 4 1

Viggianello 2 2 6

Viggiano 5 5 3

TOTALE RESIDENTI 94 1.023 1.117

Test Molecolari Test rapidi Totali

Positivi non residenti

ma domiciliati in

Regione Basilicata

6 21 27

Positivi non residenti

né domiciliati

in Regione Basilicata

1 22 23

TOTALE GENERALE 101 1.066 1.167

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 531

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 527

Guariti non residenti

ma domiciliati

in Regione Basilicata n. 4

Guariti non residenti

né domiciliati

in Regione Basilicata n. 0

CASI ATTUALI RESIDENTI1

N. 14.557

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 14.462

DECEDUTI RESIDENTI N. 913

GUARITI RESIDENTI N. 140.939

NOTE

1 Si comunica che è in corso di revisione, sulla piattaforma COVID-19 della Regione Basilicata, il

dato relativo ai “Casi attuali residenti” ed ai “Guariti residenti”;

Potenza, 14 luglio 2022

Task Force Regione Basilicata