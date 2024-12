Consegnati i lavori per Casa comunità di Irsina

Da parte l’anglicismo Hub, che lascia il tempo che trova,la consegna dei lavori per la Casa di comunità di Irsina (Matera) rappresenta la tessera di un mosaico della rete dei progetti di settore del Piano nazionale di ripresa e resilienza che può contribuire a dare una risposta alle aspettative dei cittadini per il diritto alla salute. Problema sentito nei centri piccoli e grandi della Basilicata, che devono fare i conti con gli effetti dello spopolamento e di un modello di gestione della sanità superato che ha finito con l’alimentare la migrazione sanitaria. Serve investire su qualità e quantità degli organici, che richiedono risorse, programmazione e competitività. Capitolo da affrontare con volontà e scelte precise. Attendiamo il taglio del nastro per la consegna della struttura. Nel frattempo piena soddisfazione per la consegna dei lavori e l’avvio del cantiere, come riportano le dichiarazioni dell’assessore Cosimo Latronico e la foto ricordo con quanti hanno condiviso quel momento dall’amministratore della Asm, Maurizio Friolo al consigliere regionale Nicola Morea che rappresenta la comunità irsinese per averne guidato la municipalità e il sindaco facente funzione Gaetano Garzone.



Lavori al via per la Casa di Comunità Hub di Irsina

Latronico: un passo importante per migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure, rispondendo ai bisogni della comunità con un modello di sanità più vicino ai cittadini; un’importante opportunità per trasformare il nostro sistema sanitario”

Oggi l’Azienda Sanitaria di Matera ha consegnato ufficialmente le aree all’impresa costruttrice per avviare i lavori di realizzazione della Casa di Comunità Hub di Irsina, un progetto strategico finanziato con fondi del PNRR. “Questa struttura rappresenterà un punto di riferimento essenziale per il territorio. Offrirà, infatti, servizi sanitari integrati e di prossimità, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e potenziamento della sanità locale”, ha detto l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

“La realizzazione della Casa di Comunità Hub di Irsina rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure, rispondendo ai bisogni della comunità con un modello di sanità più vicino ai cittadini; un’importante opportunità per trasformare il nostro sistema sanitario”, ha dichiarato l’assessore. “Grazie ai fondi del PNRR, stiamo ponendo solide basi per garantire una sanità più moderna, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare nelle aree più periferiche. Questo progetto – ha concluso Latronico – dimostra l’impegno della Regione Basilicata nel costruire una rete sanitaria territoriale che metta al centro la persona e il suo benessere e che promuova l’integrazione tra medicina territoriale e ospedaliera”.