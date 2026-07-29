Comune di Matera a sostegno famiglie con persone autistiche.

Si tratta di una contribuzione ”una tantum” con una somma complessiva di 60.000 euro che il Comune di Matera mette a disposizione di famiglie materane, per la contribuzione a spese sostenute. L’entità del contributo, riporta la nota dell’Amministrazione-sarà determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, attestata dall’ISEE, con un rimborso che potrà arrivare fino al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 800 euro per i nuclei con ISEE fino a 10.000 euro. Sono previste ulteriori fasce di contribuzione, fino a un massimo di 250 euro per ISEE superiori a 35.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 1° dicembre 2026



COMUNICATO STAMPA

L’Amministrazione Nicoletti a sostegno delle famiglie con persone affette da disturbo dello spettro autistico: pubblicato l’avviso per i contributi alle attività socio-educative

L’Amministrazione comunale di Matera ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici destinati alle famiglie di cittadini affetti da disturbo dello spettro autistico, a sostegno delle spese sostenute per la partecipazione ad attività socio-educative nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 1° dicembre 2026.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale e attuata dal Settore Politiche Sociali, prevede l’erogazione di un contributo una tantum, con una dotazione complessiva di 60.000 euro, destinato ai residenti nel Comune di Matera anni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

L’entità del contributo sarà determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, attestata dall’ISEE, con un rimborso che potrà arrivare fino al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 800 euro per i nuclei con ISEE fino a 10.000 euro. Sono previste ulteriori fasce di contribuzione, fino a un massimo di 250 euro per ISEE superiori a 35.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 1° dicembre 2026, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Matera o presso il Servizio Politiche Sociali. Le richieste potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, inviate per posta oppure tramite PEC, corredate dalla documentazione richiesta, tra cui la certificazione sanitaria attestante il disturbo dello spettro autistico, la documentazione delle spese sostenute e la certificazione ISEE in corso di validità.



“Con questo intervento – dichiara il sindaco Antonio Nicoletti – offriamo per la prima volta un sostegno concreto alle famiglie che quotidianamente affrontano il percorso di cura, crescita e inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Investire nelle attività socio-educative significa favorire lo sviluppo delle autonomie, il benessere e la piena partecipazione alla vita della comunità. È un segnale di attenzione verso chi ha maggiormente bisogno di un supporto da parte delle istituzioni”.



“L’obiettivo dell’avviso – aggiunge l’assessora alle Politiche Sociali Angela Braia – è alleggerire il peso economico che molte famiglie sostengono per garantire ai propri figli e ai propri cari percorsi educativi e di socializzazione fondamentali. Continuiamo a lavorare per costruire una comunità sempre più inclusiva, nella quale nessuno venga lasciato indietro e in cui le persone con autismo possano trovare opportunità di crescita e partecipazione”.

Si ricorda che, nel caso di più beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare, dovrà essere presentata una domanda distinta per ciascun richiedente. Qualora le richieste superassero le risorse disponibili, sarà data priorità ai nuclei con ISEE più basso, fino all’esaurimento dello stanziamento previsto.

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo www.comune.matera.it, sezione “Avvisi”, o può essere ritirato al Servizio Politiche Sociali, al primo piano della sede municipale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16 alle 18.

Matera, 29 luglio 2026