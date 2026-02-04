Cifarelli: sanità 2025 a rischio con deficit da 80 milioni di euro

Ammonterebbe a tanto, cifra da verificare naturalmente, il disavanzo per l’anno appena trascorso della sanità lucana. Ad affermarlo il consigliere regionale Roberto Cifarelli( Pd), presidente della seconda commissione Bilancio CCP, che parla di un trend negativo dell’ultimo triennio. E alla luce della scadenza dei termini della quarta e ultima trimestrale chiede che l’assessore Latronico venga a riferire in commissione.



COMUNICATO STAMPA

Sanità in Basilicata, Cifarelli – Presidente seconda CCP Regione Basilicata: Consuntivo 2025 preoccupante. Necessaria la presentazione urgente della quarta trimestrale in Commissione

“I dati sull’andamento dei conti della sanità regionale, riferibili alle informazioni attualmente disponibili già in relazione alla terza trimestrale 2025, delineano un quadro che desta forte preoccupazione”.

Lo dichiara Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio della Regione Basilicata.

“Sulla base delle proiezioni elaborate a partire dai dati ad oggi disponibili – spiega Cifarelli – l’esercizio 2025 potrebbe chiudersi con un disavanzo potenziale stimato nell’ordine degli 80 milioni di euro. Una stima che, se confermata, si inserirebbe in un trend già negativo, alla luce dei disavanzi registrati negli esercizi 2023 e 2024 e che, in tale scenario, potrebbe esporre il sistema sanitario regionale al rischio di commissariamento”.

Il Presidente della Commissione precisa che in questi giorni è scaduto il termine per la presentazione della quarta e ultima trimestrale del 2025. “Proprio per questo motivo – conclude – ritengo indispensabile che l’Assessore regionale alla Sanità e il Direttore generale competente vengano quanto prima auditi in Commissione per illustrare in modo puntuale i dati aggiornati, lo stato effettivo dei conti e le proiezioni di chiusura dell’esercizio”.

Potenza, 04 febbraio 2026