Cifarelli, Lacorazza, Marrese: “SLA, perché cose normali devono apparire come cose eccezionali?”

“Tutto bene quel che finisce bene, o finirebbe bene. Attendiamo che gli impegni dell’assessore Latronico si concretizzino. Vigileremo. Ma più di qualche domanda sulla gestione di questa vicenda va posta perché avendola seguita passo dopo passo qualcosa non ha funzionato.” E’ quanto scrivono i Consiglieri Regionali del Partito Democratico, Piero Lacorazza – Roberto Cifarelli, e di Basilicata Democratica, Piero Marrese, a proposito dei fondi per le famiglie SLA che sembrerebbe aver trovato una soluzione dopo un incontro avvenuto ieri tra l’assessore Latronico e l’AISLA, incontro che ha portato all’annullamento della manifestazione indetta da questa associazione per il 7 novembre dinanzi alla Regione Basilicata. “Vogliamo ricordare -si legge nel comunicato- che la vicenda parte da inizio anno, circa 8 mesi fa; il clamore è stato rilevante fino al punto che l’AISLA ha declinato anche l’invito in IV commissione consiliare. Le famiglie dei malati di SLA – già costrette a convivere con una condizione umana e sociale estremamente difficile – hanno subito un danno enorme con i nuovi parametri nazionali che ha ridotto in modo significativo l’assegno di sostegno, tanto da spingerle a minacciare eclatanti . Di fronte a questo dramma, l’assessore Latronico ha inizialmente dichiarato di non poter intervenire perché vincolato dai nuovi criteri nazionali. Solo dopo mobilitazione delle famiglie accompagnate anche dalle prese di posizione della minoranza in Consiglio regionale è stato costretto a impegnarsi per reperire le somme necessarie a ripristinare il vecchio importo dell’assegno. E se ci fosse stata rassegnazione? Forse l’Assessore Latronico più intento a comunicare che a stare sui dossier non ha approfondito dall’inzio la questione lasciando colpevolmente trascorrere il tempo, perché non vogliamo pensare che la maturazione del problema sia stata fatta arrivare a questo punto per fare il bel gesto. È un ulteriore ammonimento perché continuiamo ad osservare l’assessore Latronico tanto nelle foto di assunzioni di personale quanto nella verifica di pitturazione di qualche ambulatorio; ma sui problemi reali delega e non approfondisce i dossier lascando passare tempo e determinando ulteriori problemi. Applica le leggi “Bassanini” al contrario? Forse non era questa l’occasione per alzare la polemica- e ci scuserà l’AISLA – ma davvero questa vicenda è paradigmatica. E nel rispetto di malati di SLA e delle loro famiglie prendiamo il bicchiere mezzo pieno e continueremo a vigilare affinché le promesse fatte siano mantenute e perché i cittadini più fragili non vengano più lasciati soli.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.