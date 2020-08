Gli italiani non vanno raggirati con software di ” segnalazione” che lasciano il tempo che trovano e che, non lo diciamo noi che siamo tornati più volte sull’argomento https://giornalemio.it/cronaca/app-immuni-da-report-conferme-e-tanti-dubbi, ma inchieste come quelle di Report e riscontri sul campo di esperti, che hanno confermato tutti i limiti di una APPlicazione presentata da privati durante il periodo di ”confinamento domiciliare” (lasciate perdere gli anglicismi) e poi fatta propria dal Governo. Finora, dati di fine luglio, l’aveva scaricata il 4,3 milioni, pari al 12 per cento della popolazione, e con una interrogazione della parlamentare Boldrin (PD) al ministro per l’innovazione tecnologica Paola Pisano. La risalita, inevitabile, dei contagi – e su questo non ci piove- si combatte con informazione, prevenzione (mascherine, igiene delle mani e distanziamento fisico – e non sociale- come è corretto dire) e tamponi, naturalmente. Purtroppo vari fattori e pressioni, sopratutto economiche, hanno allentato le maglie di controlli e azioni valide di contrasto ai ”rischi” da epidemia da contagio. Per carità l’economia, e sopratutto quella turistica, va sostenuta ma con buon senso. Se ci si muove da Milano a Matera e viceversa la campagna da fare e sostenere è quella della sicurezza. E se si aprono discoteche e altri luoghi di incontro occorre far rispettare tutti le prescrizioni di sicurezza, altrimenti ci prendiamo in giro. E che dire di quanti, giovani, in particolare che hanno fatto la movida all’estero e sono rientrati contagiando amici e parenti. Possibile che a nessuno sia venuti in mente di far passare il messaggio, il consiglio e l’opportunità che al rientro un ”test” va fatto? E lo stesso vada per lavoratori e lavoratrici stagionali. Errori capita per un destino crudele o per il ”Fato” che opera quando meno te l’aspetti? Maah. Ministro della Salute Roberto Speranza le perplessità, APPimmuni compresa, ci sono tutte. E gli allarmi lanciati un mese, quando i casi erano pochi, sono venuti fuori in contemporanea con l’annuncio di Russia e Cina che il ” vaccino” è in dirittura di arrivo. La lotta al covid 19, che è anche un affare, va combattuta con serietà e senza raggirare nessuno visti i limiti della sanità del BelPaese. Le priorità sono altre e la Sanità italiana, quella pubblica, però, va rilanciata mettendo da parte – come si intende,invece, fare in Basilicata- con una riorganizzazione accentratrice che risponde ad altre esigenze e con uno spreco di risorse come quello della istituzione di una facoltà di medicina. Siamo seri. Altro che APP…