Chiorazzo il 4 a Matera parte dagli interrogativi e dalle risposte sulla Sanità

”Basilicata una storia nuova” fa tappa a Matera con il candidato civico Angelo Chiorazzo della costruenda coalizione di centrosinistra, con uno zoccolo duro moderato, che attende lumi da Roma per una ricaduta di intese da ”campo largo” (a cominciare dal M5S, che è nel limbo) anche in Basilicata. L’appuntamento – come è riportato nel comunicato del 22 dicembre scorso- con la comunità locale in vista delle elezioni regionali, che dovrebbero tenersi- stante le indicazioni governative- a giugno insieme alle europee. E Chiorazzo ha annunciato tra i temi della serata quelli di ” un riscatto sulla sanità, particolarmente colpita in quella provincia negli ultimi anni, per proseguire poi con le idee sul lavoro, scuola, ambiente, turismo, cultura, solidarietà, equità di genere, con gli opportuni commenti anche sui fatti di attualità politica regionale”. La Sanità, comunque, era e resta dalle nostre parti il tallone d’Achille della politica regionale, che ha visto via via – grazie anche a silenzi e connivenze che hanno favorito quel percorso- la realtà materana, da Matera a Policoro per citare i casi più eclatanti, svuotare, tagliare, servizi anche minimi che hanno favorito la migrazione verso presidi sanitari pugliesi: dal Miulli di Acquaviva delle Fonti, vero e affidabile punto di riferimento per tanti materani, a Bari a Taranto. E il superamento del budget annuale di quei presidi, prima del tempo,nell’autunno scorso, ha finito con l’aumentare disagi e liste di attese. I materani vogliono potersi curare in loco a Matera e a Policoro e, dati alla mano, ritengono poco conveniente, e per vari motivi, rivolgersi al San Carlo di Potenza, tra Aor e Asp. Al candidato presidente Angelo Chiorazzo, e lo stesso vale per altri che saranno impegnati nella corsa alla presidenza della Regione, il compito se lo vorrà -e se gli sarà consentito, prima di tutto- di restituire funzioni, servizi e autonomia decisionale e gestionale, pur nell’ambito delle politiche di razionalizzazione della spesa regionale ( tenendo conto dei Lea dei diversi presidi), all’Azienda sanitaria Matera che, stranamente, continua a chiudere con i bilanci in rosso nonostante i limiti detti prima.



E così bilancio in rosso per l’esercizio 2021 con 2 milioni di euro e passa, con quell’aggiustamento regionale fatto in corso d’opera a ridosso di Natale, e altri 3,6 milioni di euro per l’esercizio 2022 ! Paradossale? Coperta troppo corta e tirata solo da una parte del tavolo ? Da parte il campanile, e nè può essere diversamente, visto il dimensionamento amministrativo territoriale della Regione Basilicata deciso 50 anni fa a svantaggio della provincia di Matera, ricordiamo che fino a 10 anni fa la capacità attrattiva del Madonna delle Grazie verso il territorio pugliese era notevole. Poi il graduale svuotamento di funzioni, di organici e altro ancora, con un accentramento regionale che ha dato i risultati in scuro-chiaro che sappiamo, aldilà di report e classifiche con i cons cominciato con i governi di centro sinistra e proseguiti con l’attuale di centrodestra,che lo hanno ridotto a poca cosa. Si va avanti con lo spirito di sacrificio di tanti, ma senza risorse e investimenti adeguati e autonomia decisionale, non si va avanti. Servono fatti. I ”faremo e diremo” che si sono susseguiti nelle diverse consiliature erano e restano senza Speranza…una delle tre virtù teologali, oppressa da opportunismi e ipocrisie. Occorre , piuttosto, una concreta e credibile inversione di rotta.E’ quello che Matera e altri centri del Materano vogliono vedere, più che sentire, in una campagna elettorale che ripeterà slogan triti e ritriti, sul diritto alla cura e alla centralità del Servizio sanitario nazionale. Una necessità annunciata durante la pandemia ,e tale rimasta, dal Ministero della Sanità e da rappresentanti di Governo fino a oggi… con i tanti illusori e spesso deludenti progetti del Pnrr Sanità. Un Servizio, quello sanitario pubblico, bistrattato e sottodimensionato, dalla Lombardia alla Basilicata , mentre prospera anche con risorse pubbliche quello privato. Niente strabismi, ma chiarezza e concretezza.

IL COMUNICATO STAMPA DEL 22 DICEMBRE 2023

Agli Organi di Stampa

Oggetto: Basilicata, una storia nuova: Angelo Chiorazzo a Matera il 4 gennaio

Giovedì 4 gennaio 2024 la città di Matera ospiterà la seconda tappa di “Basilicata, una storia nuova”, l’iniziativa politica promossa da Angelo Chiorazzo per incontrare e confrontarsi con la comunità lucana.

Come per il riuscito evento di Potenza, il candidato civico di centrosinistra approfondirà i principali temi programmatici della sua proposta, a partire dalla necessità di un riscatto sulla sanità, particolarmente colpita in quella provincia negli ultimi anni, per proseguire poi con le idee sul lavoro, scuola, ambiente, turismo, cultura, solidarietà, equità di genere, con gli opportuni commenti anche sui fatti di attualità politica regionale.

L’appuntamento è giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso l’Hotel San Domenico al Piano.