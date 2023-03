Cgil: La vertenza del “geriatrico” per ripensare l’assistenza agli anziani

Il segretario della Funzione pubblica della Cgil della Provincia di Matera, Massimo Cristallo, inter-venendo con una nota sulla vicenda della annunciata chiusura del centro geriatrico “San Raffaele ”di Matera, con i ritardi della Regione nel convocare la Commissione che l’8 marzo prossimo dovrà verificare i requisiti di accreditamento, coglie l’occasione affinchè si proceda a ripensare e a programma-re l’assistenza agli anziani. E in particolare fa riferimento alla necessità di integrare le due gambe su cui poggia il Welfare Lucano: il socio assistenziale e il socio sanitario, senza commettere l’errore di confonderli o peggio ancora sovrapporli. Un suggerimento da passare alla Regione, a cominciare da quanti ci rappresentano in via Anzio, a Potenza. E sarà il caso, caro segretario, di amplificare il messaggio…Molti sono affetti da ipoacusia cronicizzata, che va sbloccata per eliminare tappi di cerume o acufemi alla viglia della campagna elettorale per le regionali.

Chiusura Centro geriatrico di Matera salvaguardare i lavoratori e tutelare gli utenti

Finalmente l’8 marzo prossimo si riunirà la Commissione regionale designata ad hoc per la veri-fica dei requisiti per l’accreditamento del Centro Geriatrico di Matera in modo da scongiurare la chiusura della struttura . Con la paventata chiusura del Centro non sono a rischio solo i 20 lavo-ratori a cui va la solidarietà della FP CGIL, con la chiusura si mettono in una condizione di grave disagio i pazienti e le loro famiglie.

Orbene, ancora una volta la Regione Basilicata si muove solo a seguito di una emergenza, un settore, quello della terza età, in cui la Regione brilla per la sua assenza. La Basilicata si caratte-rizza per essere la regione con il più alto indice di vecchiaia tra le regioni del Sud, la situazione critica in cui versa il centro geriatrico di Matera che in verità è comune a tutte le strutture per anziani non ha fatto altro che portare alla ribalta quello che è l’immobilismo istituzionale che ca-ratterizza questa Regione. Il mancato accreditamento, il tema dell’aumento delle tariffe come anche il rincaro dei costi energetici sono tutti temi che finiscono per gravare innanzitutto sulle famiglie degli anziani e dei più fragili con l’aumento delle rette.

Lo stress-test della crisi pandemica ha fatto emergere come ci sia la necessità di ripensare, inve-ce, il sistema del welfare pubblico, pensando all’aumento dei bisogni sociali, ai bisogni assistenzia-li e ai bisogni sanitari. Per questo occorre un intervento di sistema, inseguire il singolo problema, la singola questione posta ci aiuta nell’immediato, ma una volta risolto il problema si tende pre-sto a dimenticare la questione in attesa della prossima emergenza. Ecco perché è necessario un intervento di sistema che lavori all’integrazione delle due gambe su cui poggia il Welfare Luca-no: il socio assistenziale e il socio sanitario, senza commettere l’errore di confonderli o peggio ancora sovrapporli.

Siamo di fronte a un progressivo invecchiamento della popolazione e ad un vistoso cambiamento degli stili di vita. Ne consegue che c’è bisogno di maggior sostegno e assistenza sia per gli anziani, che per i fragili e per i lavoratori impegnati nel settore delle cure. Elementi che, per quanto ci ri-guarda, devono andare di pari passo, perché la qualità del servizio la si garantisce con la qualità del lavoro e con risorse adeguate a tutela di tutti cittadini.

Massimo CRISTALLO

Segretario generale FP CGIL