Centrosinistra: Per la Sanità, nel Lagonegrese, si cambi direzione e passo.

“Questa mattina ci siamo recati a Lagonegro ed insieme al Sindaco Salvatore Falabella abbiamo fatto visita all’ospedale e un sopralluogo al sito in cui si dovrebbe costruire la casa di comunità.” Lo scrivono le Consigliere e i consiglieri di minoranza (Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)) in una nota che così prosegue: “Premettiamo che l’intero territorio del lagonegrese vede la situazione peggiorare anche per effetto di mancate scelte di condivisione e di programmazione adeguata, che proprio nella dgr 600/2024 sulla medicina territoriale e continuità assistenziale ha certificato più di qualche faglia anche di gestione. Inoltre atti aziendali e piani per il personale approvati rischiano di appesantire e di condizionare un piano sanitario regionale che rappresenta un altro impegno tradito da parte dell’assessore regionale Latronico: entro dicembre 2025 approvazione in Consiglio regionale. Questo obiettivo, mancato, avrebbe dovuto significare che una proposta di Piano sarebbe dovuta essere sul tavolo del confronto da settembre/ottobre 2025. Non le slide ma una proposta di Piano. Si potrebbero minimizzare i pochi mesi di ritardo a fronte di anni di attesa. E’ questo il punto: dal 2019, sette anni, governano Bardi e il centrodestra e le scelte fatte in questo inizio legislatura rappresentano un pesante consolidato. Nel merito della vicenda dell’ospedale unico ribadiamo la necessità che con celerità si proceda anche per progettazione ed appalto per il completamento del Padiglione A per evitare che le scelte successive, fino al completamento dell’intera struttura, faccia maturare un altro decennio di attesa. Si faccia subito decidendo se il completamento del Padiglione A deve essere di competenza o meno dell’Azienda Ospedaliera San Carlo. Non si perda tempo. Così come il tempo non va più perso per chiudere la querelle per la piattaforma per l’Elisoccorso h24, dopo che il Sindaco ha trasferito l’ennesimo, e forse non ve ne era bisogno, chiarimento. Sì proceda alle verifiche e poi ai lavori visto che vi è la disponibilità economica per realizzare l’intervento. La visita al sito in cui si sta costruendo la Casa di Comunità è davvero eloquente nel misurare la distanza tra le parole ei fatti. Siamo consapevoli che altre case ed ospedali di comunità vivranno il taglio del nastro, ma ancora non è chiaro il personale che dovrà fornire i servizi. Ma ci chiediamo se l’assessore Latronico abbia mai visto questa condizione e se soprattutto voglia chiarire come si intende fare. La presenza a Lagonegro è stata anche l’occasione per una visita al Parco Giada e per il quale solleciteremo l’assessore regionale Mongiello a individuare le risorse adeguate come da legge regionale. Abbiamo scelto di esserci, sui luoghi e sui problemi concreti, per esprimere la nostra piena solidarietà al sindaco Salvatore Falabella, al quale ribadiamo vicinanza e sostegno. Siamo stati a Lagonegro non solo per affrontare le questioni sanitarie, ma anche per stigmatizzare con forza il clima di odio e di delegittimazione che si sta diffondendo e che riteniamo inaccettabile. Su questo terreno la politica, tutta, ha il dovere di reagire in modo unitario e di dire con chiarezza basta.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.