Cartabellotta:”Sanità pubblica senza investimenti”. E gli impegni della pandemia?

Siamo fermi agli annunci e agli impegni dell’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla necessità di invertire la rotta dopo aver constatato durante la pandemia i ritardi, causati da tagli e assenza di programmazione, nella Sanità pubblica, messa sotto…da quella privata in regioni del centro nord che fruiscono della migrazione sanitaria dal Mezzogiorno. E a mettere la mano nella piaga è Nino Cartabellota,presidente della Fondazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (Gimbe)che abbiamo incontrato e apprezzato nel corso di una iniziativa sulla salute organizzata di recente, a Matera, dal circolo La Scaletta sul tema ” Curare la Sanità -Analisi delle performance e domanda di salute in Basilicata”. In sintesi, almeno per ora, il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni guarda ad altre priorità, aldilà di quello che potrebbe essere il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla salute e, sopratutto, gli effetti che l’applicazione dell’autonomia differenziata potrebbe procurare sui dissestati sistemi sanitari locali (e meridionali in particolari) rispetto a regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che spingono verso l’autonomia. E, del resto, senza quella ”mutua solidarietà” prevista dalla Costituzione i conti sono presto fatti… Cartabellotta ha detto come la pensa nel corso del 17° Forum Risk Management di Arezzo. Riportiamo una nota dell’Ansa che ne sintetizza pensiero, ragionamento e richieste.



”Niente investimenti per la salute delle persone nella legge di Bilancio -ha detto Cartabellota .”La sanità pubblica continua a rimanere fuori dalle priorità del Paese nonostante le enormi criticità esplose con la pandemia. In Italia la spesa sanitaria pubblica è sotto di 12,7 miliardi di euro rispetto alla media europea, ma oltre alle risorse servono visione di sistema e coraggiose riforme”. Da qui una considerazione che si rifà a situazioni di emergenze, dove occorre attaccare, rilanciare, per recuperare posizioni . “Se nei momenti più bui “tutte le forze politiche convergevano sulla necessità di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con la fine dell’emergenza la sanità è ‘rientrata nei ranghi’- osserva il presidente Gimbe – come dimostrato prima dalla scarsa attenzione nei programmi elettorali, poi dall’assenza di un piano di Governo per la Sanità pubblica e, da ultimo, dal mancato incremento del finanziamento nella Legge di Bilancio 2023 presentata

dall’Esecutivo: ovvero, nessun ulteriore investimento per la salute delle persone”.



Fotografia e considerazioni su una situazione oggettiva, ma tutto potrebbe cambiare, con decisioni dell’ultima ora. “Salvo sorprese al fotofinish-osserva il presidente della Fondazione Gimbe ‘ la Legge di Bilancio 2023 confermerebbe infatti solo l’aumento di 2 miliardi di euro previsti dalla precedente manovra. Una cifra che oltre ad essere erosa dall’inflazione – conclude – non permetterà di coprire i costi straordinari dovuti alla pandemia e alla crisi energetica, né tantomeno di avviare alcun rilancio del Ssn. Con il risultato di mandare in rosso anche le Regioni più virtuose, con inevitabili conseguenze sull’erogazione sulla qualità dell’assistenza”. Senza risorse finanziarie non si va da nessuna parte e lo stato sociale, che ha subito continue incrinature a causa della riduzione delle contribuzioni e di un sistema occupazionale e retributivo legato alla precarietà e alla flessibilità, rischia il fallimento. E’ il cane che si morde la coda. E qui occorrerà fare delle scelte, con un paese che invecchia, con pensioni risicate e retribuzioni dei nuovi assunti, sempre meno a tempo indeterminato. Sanità con salute precaria, ma peggio della salute del sistema Paese. Servono terapie d’urto e cambi di rotta, ma senza scorciatoie e favoritismi che rischiano di creare guai peggiori.