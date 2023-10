Carella: Unidiverso nel solco di Catia e con un obiettivo preciso

Unione, diversità, direzione…Con Unidiverso potete mettere insieme parole e significati, ma con un denominatore comune quello di una psichiatra, Catia Caponaro, che ha creduto e stimolato i giovani tecnici della riabilitazione psichiatrica a credere in sè stessi ad andare avanti. A ricordarlo, nella giornata della memoria, al Cip di Serra Rifusa, Mariangela Carella, di Bernalda e presidente dell’Associazione Unidiverso che ce ne illustra la storia, l’incontro con Catia, e gli obiettivi di oggi.

“L’associazione -dice Mariangela Carella- nasce nel 2007 e prende il nome di Associazione lucana dei tecnici della riabilitazione psichiatrica (Aluterp) ed è un sodalizio di diritto civile, per tutelare questa figura riabilitativa psichiatrica per i residenti in Basilicata. Nel 2012 Aluterp cambia nome e diventa Aitep Basilicata e fa parte della grande famiglia nazionale e segue i tecnici della nostra regione. Siamo in 33.Poi c’è stata la costituzione dell’albo e dell’Ordine della nostra figura e quindi è venuto un po’ meno l’oggetto iniziale e abbiamo pensato un podi ”stravolgere” l’associazione ma di restare nel sociale . Da qui l’idea di creare Unidiverso , di dedicarlo alla dottoressa Catia Caponero , perchè è stata una docente del corso di laurea dei tecnici di riabilitazione psichiatrica, che hanno fatto un percorso di studi dal 2003 al 2007- proprio qui- nella sede staccata della Asl di Matera. L’Università era quella di Bari e la dottoressa Catia Caponero era una delle nostre docenti.



Lei – ricorda la presidente di Unidiverso. ha sempre creduto nella nostra figura professionale. Ci ha seguito e ci ha sempre spronato. Non lo dimenticheremo mai. E’ stata per noi di stimolo sia durante gli studi che anche dopo, quando siamo andati avanti cominciando a lavorare.Abbiamo così deciso di donare a noi questo nome, Unidiverso, che racchiude tutto il suo impegno, perchè Catia ha sempre combattuto per i diritti sociali insieme a tutte le associazioni del territorio” Ora nella giornata della salute mentale è il rinnovato impegno ad andare avanti.

” Il nostro obiettivo, forti della sua esperienza, è quello di continuare – conclude la presidente di Unidiverso- a collaborare e lavorare con il terzo settore e del resto oggi c’è tanto bisogno di servizi di assistenza di salute mentale che, purtroppo, è messo un po’ da parte e non è sostenuto a sufficienza. Se si tiene conto degli elevati costi per la società, che sono in crescita”. Vecchia storia. Ma bisogna combattere sempre, come faceva Catia e come continuano a fare quanti continuano a impegnarsi in questo settore.