Cardiologia di genere con Fidapa e Amici del Cuore

Siamo abituati ad indicare il cuore, ‘’il muscolo della vita’’, come il seme di color rosso delle carte da poker. E quel simbolo che sa tanto di amore, sentimento, passione, tutt’uno con l’universo femminile, apre a concetti come rispetto, senso di responsabilità, cura per sé stessi, corretti stili di vita. Domani, sabato 29 marzo, le sezioni Fidapa di Matera, Salandra e Altamura in collaborazione con l’Associazione Amici del cuore tratteranno della cardiologia di genere nei diversi aspetti: dalla diagnosi, alla prevenzione al trattamento delle cardiologie vascolari. Saperne di più per stare bene e con tanta attenzione al nostro cuore.



COMUNICATO STAMPA

Sabato 29 marzo a Matera, presso la sala convegni della Camera di Commercio- Basilicata alle ore 17.30, si svolgerà il convegno “CARDIOLOGIA DI GENERE” organizzato dall’Associazione materana Amici del Cuore odv-ets con il Presidente Paolo Loiodice in collaborazione con le sezioni di Matera, Salandra ed Altamura della FIDAPA BPW Italy con le Presidenti Angela Bitonti, Lucia Zizzamia e Pasqua Loiudice.

La città dei Sassi si prepara ad accogliere un importante convegno dedicato alla Cardiologia di Genere, un tema di crescente interesse nel panorama medico-scientifico.

L’evento che avrà l’obiettivo di approfondire le differenze di genere nella diagnosi, prevenzione e trattamento delle patologie cardiovascolari, vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, del dott. Giuseppe CENTONZE- Cardiologo, Direttore del Centro di Cardiologia Sociale AMAC e del dott. CATALDO LOIODICE- Cardiologo Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Interverrà nell’occasione il dott. Franco DIMONA- Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Matera.

Tra i protagonisti dell’iniziativa, la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere delle donne, contribuirà con interventi e testimonianze che metteranno in luce l’importanza di un approccio personalizzato e inclusivo nella medicina.

L’evento sarà aperto al pubblico per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza in ambito cardiovascolare.