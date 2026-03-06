Carcinoma mammario. Donne operate: Non cancellate esperienza e servizi Ospedale Matera

Loro, le donne operate di carcinoma mammario non mollano, e nella nota che segue inviate agli amministratori locali, si oppongono allo sto imposto dalla Regione Basilicata che vieta di continuare a eseguire interventi per il tumore al seno presso l’Ospedale Madonna delle Grazie. Una disposizione imposta, come già visto in passato per altri settori, dalla logiche dei numeri e da questioni di opportunità. Una decisione che, alla fine, tiene in piedi il Crob e l’Ospedale San Carlo di Potenza. Una storia da coperta troppo corta per contenere la migrazione sanitaria, ma a spese del Madonna delle Grazie e a tutto svantaggio delle donne che hanno apprezzato negli anni lo staff medico, e non solo, che si occupa di problema come il loro. Un altro colpo all’ospedale di Matera e al suo ruolo, non dimentichiamolo, di servire una utenza interregionale. Nel frattempo la Asm https://giornalemio.it/salute-e-benessere/senologia-la-asm-rassicura-e-parla-di-percorso-diagnostico/e il consigliere regionale Nicola Morea https://giornalemio.it/cronaca/sanita-morea-difendere-la-chirurgia-senologica-a-matera-e-valorizzare-le-professionalita-del-territorio/ sono intervenuti sulla questione, cercando di trovare soluzioni…Ma è la Regione che deve pronunciarsi e alte istituzioni, a cominciare da Comune e Provincia a farsi sentire.



IL COMUNICATO STAMPA

Al Presidente della Regione Basilicata – Dott. Vito Bardi

presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

All’Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali Regione Basilicata – Dott. Cosimo

Latronico

cosimo.latronico@regione.basilicata.it

Al Presidente della Provincia di Matera – Dott. Francesco Mancini

presidente@cert.provincia.matera.it

Al Direttore Generale ASM – Dott. Maurizio Friolo

direzione.generale@pec.asmbasilicata.it

Al Direttore Sanitario Aziendale ASM – Dott. Andrea Gigliobianco

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Al Direttore Sanitario Ospedaliero – Dott. Livio Melpignano

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Al Sindaco di Matera – Dott. Antonio Nicoletti

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

PER IL RITIRO DEL DIVIETO DI OPERARE IL CARCINOMA MAMMARIO PRESSO

L’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA.

Siamo un folto gruppo di donne sottoposte all’ intervento chirurgico per Carcinoma

mammario presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera ed abbiamo

appreso, in attuazione alla delibera della Giunta regionale n.202500691

dell’11.11.2025, che è tassativamente vietato continuare ad eseguire, presso l’Unità

Operativa di Senologia Chirurgica dell’Ospedale materano gli interventi per il

suddetto intervento.

La logica dei numeri condiziona le scelte politiche, sacrificando il benessere dei

cittadini e dell’umanizzazione delle cure.

Privare gli abitanti di Matera e Provincia del diritto inoppugnabile alle cure nel luogo

di residenza, o almeno più prossimo al proprio domicilio, non tiene conto dei disagi

economici e psico-fisici che tale decisione comporta.

La delocalizzazione della Chirurgia Senologica presso l’Ospedale S. Carlo di Potenza o

il CROB di Rionero in Vulture, distanti tra loro pochi chilometri, sembrerebbe

privilegiare un territorio della Regione a discapito di quello dell’intera Provincia di

Matera, rappresentando, di fatto, un’ulteriore criticità assistenziale per le donne di

quest’area geografica.

Da decenni, presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie”, le malate oncologiche del

nostro territorio, sono seguite da un team multidisciplinare, composto da radiologi,

senologi, anatomopatologi, oncologi, radioterapisti, fisiatri e psicologi, operando con

competenza, professionalità ed umanità dalla diagnosi alla fase terminale dell’intero

percorso di cura.

Noi pazienti operate, siamo la prova vivente dell’eccellenza delle cure oncologiche

erogate presso il nostro nosocomio.

La Chirurgia senologica, diretta dalla dottoressa Antonia De Rosa, rappresenta da

anni un riferimento qualificato ed insostituibile del percorso di cura del Carcinoma

mammario ed è per questo che, incredule, ne apprendiamo la soppressione.

Ci domandiamo come sia possibile, che alla vigilia dell’attesissima inaugurazione

dell’agognata Radioterapia, in loco, si possano smantellare anelli cruciali del

percorso di cura dei tumori mammari, vedi Screening e Chirurgia senologica.

Si mina, così, la compattezza della presa in carico delle pazienti, smantellando una

assoluta eccellenza come la Chirurgia senologica. Il nostro rammarico non è solo

personale, ma si estende alle future e potenziali malate oncologiche che non

potranno giovarsi del beneficio di un trattamento in linea con protocolli nazionali ed

internazionali, effettuati presso il nostro Ospedale evitando inutili, faticosi e

dispendiosi viaggi.

Siamo più che mai convinte, che richiedendo la mancata soppressione il ripristino

dell’UOSD di Chirurgia senologica, coerentemente a quanto da tutti riconosciuto in

materia di Sanità pubblica, in particolare nel caso delle malattie oncologiche, si torni

a riconoscere l’importanza della centralità del paziente nell’iter di cura, avvicinando

il più possibile l’assistenza medica allo stesso e non viceversa.

La decisione di distanziare le cure dai pazienti potrebbe comportare anche un

notevole danno economico per il bilancio della Regione Basilicata, dovendo

fronteggiare una probabile migrazione sanitaria verso altre realtà regionali limitrofe,

più raggiungibili rispetto al lontano S. Carlo di Potenza e ancor di più al CROB di

Rionero.