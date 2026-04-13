Campagna ”A scuola Sorri-denti”. I dentisti dell’Andi tra i ragazzi

Davvero una iniziativa interessante e meritoria, quella avviata dall’Associazione medici dentisti (Andi) della Basilicata per sensibilizzare i ragazzi sulla igiene orale, importante per prevenire quelle carie causate (è un classico) dalla mancata rimozione della placca. E per entrare nel merito quando i batteri della placca nutrendosi di zuccheri e carboidrati, producono acidi che alla fine ”scava scava” attaccano ed erodono lo smalto dei denti fino a formare dei buchi. E possono essere dolori… I medici dentisti, che oggi sono a Pisticci, poi a Marconia, a Matera e via via in altre scuole, ne parlano con i ragazzi, alla presenza dei docenti e qui verrà fuori l’invito a curare l’igiene orale con spazzolino, dentifricio , filo interdentale. Ma è opportuno recarsi in studio per una visita di controllo. Le buone e sane abitudini cominciano da qui,da piccoli. Basta poco e un pizzico di buona volontà, per curare salute e igiene dei denti.

