Lo ripetiamo oggi per rafforzare significato e auspici che questa sia l’ultima Pasqua da confinamento domiciliare, con tutte le contraddizioni organizzative socio sanitarie sulle quali attendiamo si faccia piena luce e a tutti livelli, in attesa che la campagna vaccinale anticovid raggiunga tutti ma senza quel vincolo da brevetti che mette insieme gruppi finanziari, farmaceutici e politica internazionale. L’ iniziativa del 7 aprile, della quale abbiamo parlato in altri servizi, con una passerella social https://www.facebook.com/right2cure.it di artisti, cantanti e altri personaggi che hanno aderito all’appello lanciato da Vittorio Agnoletto e un appuntamento da non mancare. Fatevi contagiare e contagiate anche altri… Auguri



Milano, 2 aprile 2021

Vaccini: click day il 7 aprile con artisti d’eccezione per “liberare” i brevetti da BigPharma con un milione di firme: “O i brevetti o la vita” per la Giornata Mondiale della Salute

COMUNICATO STAMPA

Decine di artisti e personalità, 31 ad oggi, fra i più amati e popolari dello spettacolo e della cultura, per il 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute, in diretta Facebook dalle 18 alle 19,30: un click per “liberare” i brevetti dei vaccini da BigPharma con un milione di firme, una necessità urgente e indilazionabile.

”O i brevetti o la vita”! Ad accettare la sfida per il click day del 7 aprile e “sposare” la causa dei “brevetti liberi” per una Giornata Mondiale della Salute davvero speciale, ci sono artisti e personalità dello spettacolo e della cultura italiana fra i più amati e popolari. Ben 31 ad oggi, eccoli in ordine alfabetico: Giulia Anania, Stefano Bellotti “Cisco”, Daniele Biacchessi, Claudio Bisio, Dario Brunori “Brunori SaS”, Giulio Cavalli, Ascanio Celestini, Massimo Cirri, Comunità Officina, don Virginio Colmegna, Luigi Ferrajoli, Silvio Garattini, Ricky Gianco, Paolo Hendel, Germano Lanzoni, Maurizio Maggiani, Giovanna Marini, Paola Minaccioni, Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, Marco Presta e Antonello Dose, David Riondino, Paolo Rossi, Marco Rovelli, Renato Sarti, Andrea Satta – Tetes de Bois, Guido Silvestri (Lupo Alberto), Bebo Storti, Dario Vergassola, Sofia Viscardi.

Un elenco”spettacolare” che continua a crescere: li vedremo alternarsi nella diretta Facebook di mercoledì 7 aprile dalle 18,00 alle 19,30 sulla pagina Facebook Right2cure/DirittoallaCura, con la conduzione di Vittorio Agnoletto, portavoce della Campagna Europea Diritto alla Cura : https://www.facebook.com/right2cure.it

“Un click per liberare i brevetti dei vaccini dai superpoteri delle aziende farmaceutiche”, questa la parola d’ordine del Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura, che ha promosso l’iniziativa Facebook: “Firmate la nostra petizione per la raccolta di un milione di firme cliccando qui www.noprofitonpandemic.eu/it , non c’è più tempo da perdere”!

“La carenza di quantitativi adeguati di vaccini, già gravissima per i Paesi poveri, rischia di avere pesanti ripercussioni anche per i Paesi “ricchi”- sostiene il Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura – e l’allarme di alcune regioni come Veneto, Friuli, Umbria Puglia, Veneto, che hanno “finito le dosi”, ne sono drammatica riprova: è urgente spezzare il condizionamento delle aziende farmaceutiche e mettere i brevetti a disposizione, delle aziende che ne abbiano le tecnologie. Solo così si potrà porre fine al vergognoso “balletto dei numeri”, in un vortice di cui sono esclusive responsabili le aziende farmaceutiche, che sfuggono ad ogni controllo e decidono solo in base ai profitti, senza rispetto di accordi e contratti”!

L’obiettivo della Campagna Europea Diritto alla Cura, promossa in Italia da un gruppo di personalità di prestigio, a cui aderiscono ad oggi 94 Organizzazioni, è quello, appunto, di raccogliere 1 milione di firme, utilizzando lo strumento dell’ICE, Iniziativa Cittadini Europei, per obbligare l’UE a modificare gli accordi commerciali con una sospensione, almeno temporanea, dei brevetti dei vaccini. Sospensione richiesta di India e Sudafrica, con il sostegno di un centinaio di Paesi alla riunione del WTO dello scorso 11 marzo e fino ad ora contrastata da Usa-Ue-Uk-Giappone-Brasile-Canada-Svizzera-Australia e Singapore: una pesante e pericolosa battuta d’arresto per il diritto alla salute della comunità mondiale.

Per maggior informazioni sulla campagna e firmare la petizione: www.noprofitonpandemic.eu/it, “Diritto alla Cura, nessun profitto sulla pandemia”.Ufficio Stampa – Carmìna Conte – cell. 393 1377616